Рабочие группы по легализации труда обеспечили на Житомирщине увеличение налогов и платежей на 2, 2 млн грн
В течение января-августа 2017 г. в районах и городах области рабочие группы по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения обследовали деятельность 3 812 юридических и физических-лиц предпринимателей области. Об этом сообщает департамент труда и социальной защиты населения ОГА.
«По результатам работы совместно с органами фискальной службы области удалось легализовать труд 3 505 граждан и 2, 2 млн грн увеличить налогов и платежей», – говорится в сообщении.
Напомним, что при областной государственной администрации создана рабочая группа по вопросам увеличения поступлений в местные бюджеты области, которая на своих заседаниях рассматривает вопрос нелегального трудоустройства и выплаты заработной платы «в конвертах», разрабатывает и принимает решения, направленные на улучшение ситуации в области с этими негативными явлениями.