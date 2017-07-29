Райский остров Кюрасао в Карибском море и Шри-Ланка: советы украинским туристам
Райский остров Кюрасао в Карибском море и Шри-Ланка: что там делать украинским туристам? Своими советами поделятся ведущие программы “Орел и решка”.
Кюрасао – райский остров посреди Карибского моря. Только здесь найбілосніжніші пляже и надблакитний океан, а еще множество ручных экзотических животных. Этот остров совершенно не похож на своих соседей. Города выглядят совсем по-европейски, ну прямо как маленькая Голландия посреди тропиков. Здесь можно покататься верхом на страусе и пообщаться с розовыми фламинго. Увидеть сказочные тоннели из мангровых зарослей и понырять к затонувшему буксиру. В этом выпуске зрители узнают, какой суп вкуснее: из игуаны или из кактуса. А также кого из ведущих соблазнили местным афродизиаком.
На Шри-Ланке “Орел и решка” осуществят кокосовое жертвоприношения, станут участниками таинственного шаманского ритуала, побывают в затерянном городе Сигирия, поднимутся на пик Адама. А также повеселятся на громком буддистском празднике Дурута Перахера и попробуют на вкус самый дорогой в мире десерт стоимостью 14,5 тыс. долларов!
Два выпуска программы “Орел и решка” выйдет в эфир 30 июля в 10.00 на телеканале “Интер”.
Сразу после этой программы – в 12.00 – на «Интере» французская комедия «Любовь – это для двоих». В главных ролях Кловис Корнийяк, Вірджіні Эфира, Маню Пайе, Аннелиз Есм.
Главные герои фильма – друзья детства Мишель и Винсент. Несмотря на общие интересы, у молодых людей совершенно разные взгляды на отношения с женщинами. Мишель – романтик, который верит, что в девушку можно влюбиться с первого взгляда, мечтает об идеальном свидании и считает, что свою избранницу и любовь всей жизни встретит совершенно случайно. Винсент – уверен в себе, убежден гуляка и соблазнитель – считает, что отношения с женщинами не должны заходить дальше постели. Знакомство с двумя прекрасными девушками Натальи и ее подругой Анжелой переворачивают мировоззрение друзей с ног на голову.