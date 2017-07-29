Реконструкция боя и концерт военного оркестра – в Житомирском военном институте состоялся досрочный выпуск
29 июля около двадцати военных офицеров получили дипломы об окончании Житомирского военного института имени С.П. Королева. Из-за проведения АТО на востоке Украины военнослужащие выпустились досрочно. Поздравить выпускников собрались их родные, близкие и младшие товарищи.
Торжества начались с открытия и символического перерезания ленты обновленного входа в военный институт с памятными знаками, что стало возможным при поддержке Житомирского городского совета и личном содействии городского головы.
По словам начальника Житомирского военного института имени С.П. Королева Александра Левченко, все офицеры получили знания, которые необходимы для несения службы в рядах Вооруженных сил Украины.
«Уверяю, что все без исключения офицеры – високопідготовлені. И в условиях российской агрессии мы делали значительный уклон на то, чтобы научить их именно тому, что нужно сейчас в зоне проведения АТО. Они максимально, особенно в последние два года, занимались полевыми учениями и большинство своих занятий они провели на технике и на полигонах. С радостью могу доложить, что очередной выпуск наших офицеров прошел согласно планам и мы гордимся тем, что направляем в войска достойных лейтенантов», – сказал начальник Житомирского военного института имени С.П. Королева Александр Левченко.
Сами же выпускники говорят: после получения дипломов имеют смешанные чувства.
«Честно говоря, когда-то давно я не могла бы даже подумать, что я сделаю такой поступок, но я решила попробовать как оно. Ведь я неравнодушна к своей стране и мне болит сердце, когда у нас такое происходит. Сейчас чувство гордости за то, что я уже лейтенант, випускаюсь. И также чувство грусти за институтом, но я думаю, что придя в войска, мы свою долю помощи нашей стране внесем», – убеждена выпускница Житомирского военного института имени С.П. Королева Ирина Бугира.
Не скрывают гордости за своих детей и родители молодых офицеров.
«Родительские чувства они всегда такие трепетные. Понимаю, что тяжело будет. Жалко дочери, она знает офицерская жизнь. Я сам офицер, работаю в правоохранительных органах и знаю, какими нелегкими есть погоны, как тяжело они даются. Но она это выбрала, это ее выбор», – делится отец выпускницы Виктор Бугира.
«Мы очень гордимся тем, что в наше время наших детей, я с гордостью могу назвать военными офицерами. Я хочу пожелать, чтобы все у них было хорошо. Очень волнующий момент. Действительно, нельзя смотреть без слез. Вроде бы, только вот они вступили в этот институт и они уже выпускаются. И я, глядя на своего сына, могу с гордостью сказать – это военный офицер», – говорит мама выпускника Оксана Павлусенко.