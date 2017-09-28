Руслан Годованый заменил в чуднівській школе парты, которым было больше 40 лет
Новый учебный год за новыми партами начали ученики 4-го класса в Чуднівській школе. Ранее в этом классе стояли старые парты, за которыми учились еще родители нынешних школьников. Дети довольны подарком.
Обеспечить учащихся новыми партами еще на празднике последнего звонка пообещал председатель ОО «Справедливость и развитие» Руслан Годованый. И вот накануне Дня учителя он приехал в школу, чтобы оценить результат и поздравить педагогов.
«Они как увидели новые парты – все. Когда увидели новые парты, каждый день в школе без пропусков, никто не пропускает», – рассказывает классный руководитель Зоя Журбій.
«Я вам очень хочу поблагодарить от родителей, что вы нам такой хороший подарок сделали для детей. Что они хоть в 4-м классе посидят за такими красивыми новыми партами. Дети очень рады. Ну и родители, конечно. Потому что дети с удовольствием идут в школу, комфортно им здесь и удобно», – обратилась к мецената представительница родительского комитета Валентина Короченко.
Руслан Годованый, который не первый год поддерживает детей Чудновского района, заверил, что и впредь будет заботиться, чтобы ученики имели возможность учиться в комфортных условиях.
«Почему я здесь? Обратились родительский комитет и учителя. Мы еще начали с этой школой работать до каникул, где надо было и доски заменить, и мы парты обещали. И вот сегодня, когда парты уже стоят, дети довольны, я приехал сюда. Почему вообще нужно помогать школам и детям, главная цель – дети должны жить в прекрасном. Что они вокруг себя видят, что они чувствуют, так они и будут строить и Украину, и так они будут строить собственную жизнь. Поэтому очень важно сейчас уделять внимание молодому поколению. Как мы его сформируем – таким оно и будет. Перед днем учителя мы говорили о роли учителя с учителями, о роли маленького ребенка, как его воспитывать. Я желал учителям, чтобы то, что они вимріюють для Украины, чтобы они это вымечтали через детей. Но, конечно, без поддержки государства, без поддержки меценатов, это тяжело сделать в наше время», – рассказал Руслан Годованый.
Перед новогодними праздниками Руслан Годованый планирует снова приехать в школу с актерами, которые подарят ребятишкам представление.