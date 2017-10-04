Санаторий «Тетерев» ежемесячно задолжало Житомироблэнерго немалые деньги за электричество (ВИДЕО)
Жители санатория «Тетерев» в Коростышеве возмущаются, что время от времени в их квартирах отключают электроэнергию. Люди остаются без воды и готовят пищу на костре. Переселенцы утверждают, что платят за потребленные услуги, но не все. Отдельные жильцы не платят совсем.
«Мы просим, чтобы нас не отключали, мы все платим», – говорит жительница санатория «Тетерев» Антонина Ивановна.
«Мы платим по тарифам, по количеству людей на комнату, как и все граждане Украины. Наверное, этого не хватает, и они пишут в долг и выключают свет», – рассказывает жительница санатория Юлия Алиева.
«На их блок поставлен отдельный счетчик. Они отказались платить за электроэнергию, которую потребили. Аргументируют это тем, что каждый использует разное количество электроэнергии. Относительно предоставления им индивидуальных счетчиков мы не имеем возможности, потому что это стоит около 150 тыс. грн. И проживание на территории санатория предусмотрено не более шести месяцев, а они уже проживают больше года», – говорит заместитель председателя Житомирского областного совета Максим Вілівчук.
На санаторий «Тетерев» ежемесячно выделяется от 140 до 160 тыс. грн из областного и государственного бюджетов. Обитателей санатория это полностью устраивает, говорят в облгосадминистрации.
«Буду с вами откровенен, тот контингент, который сложился на сегодняшний день в „Тетереве“, особенно у них там есть инициативная группа. Они с 2014 г. исповедуют совершенно потребительскую идеологию, вот они приехали и им должны все обеспечить, ни за что они не платят», – говорит заместитель председателя Житомирской ОГА Ярослав Лагута.
В Житомирской области проживает почти 13 тыс. внутренне перемещенных лиц. Большинство нашли работу и живут на съемных квартирах.
«С начала этого года на санаторий „Тетерев“ из средств областного бюджета уже ушло 1 млн 302 тыс. грн.180 жителей сдали всего 53 тыс. грн за 9 месяцев», – говорит заместитель председателя Житомирской ОГА Ярослав Лагута.
«Трудоспособного населения очень мало, именно работающие семьи в общем, может, 10 со всех», – рассказывает жительница санатория Юлия Алиева.
Что делать с временным жильем для переселенных с Востока местная власть не определила.
«Сложная, сверхсложная вопрос. Действительно, на заседании депутатских групп с каждым разом все громче и громче звучат предложения, а сколько еще мы можем удерживать? Какое-то определенное время предоставляется людям, чтобы адаптироваться, так они попали в сложные обстоятельства, они должны каким-то образом социализироваться, найти работу», – говорит заместитель председателя Житомирской ОГА Ярослав Лагута.
На Житомирщине проживает почти 13 тыс. переселенцев. 74 человека поселили в гостиницу «Житомир» и 181 проживает в санатории «Тетерев» в Коростышеве.