Сотый День рождения дедушки-живой легенды в Бердичеве (ВИДЕО)
Николай Калинский очень любит читать газеты. И сто лет, говорит, не помеха, чтобы знать, что делается в родном Бердичеве. Этот человек – единственный живой освободитель этого города. На Покров он встретил сотый День рождения.
Ему трудно из-за больные ноги ходить. Впрочем, когда приходят гости, человек забывает о болезни и радуется им как ребенок.
Он родился в Коростенском районе в селе Каленське в многодетной семье крестьянина. Учился в рабочем училище Малинской бумажной фабрики. Впоследствии в фельдшерско-акушерской школе. Работал в районной больнице, пока не призвали в армию на Дальний Восток. Как только бывший десантник демобилизовался, и началась война. Вернувшись в строй, прошел самые страшные бои, как на плацдарме под Новороссийском в Крыму.
«Немцы нас и бомбили самолетами, и стреляли пушками, пехота атаковала с фронта. Одним словом: бои не прекращались ни днем, ни ночью», – вспоминает Николай Калинский.
Он чудом выжил, попав в непростые ситуации. После освобождения Киева с собратьями освобождал Бердичев.
«Четыре дня мы воевали и не могли преодолеть сопротивление немцев. А на пятый день штурмом все же мы одолели и завладели городом», – говорит мужчина.
Как освободителю господину Николаю после победы в войне предложили поселиться здесь навсегда. Что он и сделал. В Бердичеве дедушка живет большую часть жизни: 70 лет. Вместе с покойной женой, которую встретил на войне, он воспитал двух детей, имеет двух внуков и четырех правнуков. Секрет долголетия, говорит, в том, что надо упорно работать и любить свое дело.
«68 лет трудового стажа, 27 лет отслужил в армии 33 года проработал в больницах и медпунктах. Одним словом, я все эти годы работал», – говорит дедушка.
Ежедневно по хозяйству дедушке помогает социальный работник, потому что родные живут далеко. Женщина любит готовить дедушке. Говорит, ему очень вкусная тыквенная каша и овсяное печенье с молоком, а еще он любит сладкое.
«Мы работаем вместе: варим кушать, убираем, читаем, спілкуємо, решаем общие проблемы. Это наша вторая семья. Есть такие люди, которым 80, 90 лет, но там чувствуются уже годы. Здесь человек с каждым годом молодеет душой. Только сказываются болезни ног, иной раз руки болят», – рассказывает Ирина Полищук, соцработник.
На День рождения дедушки к нему во двор пришли не только ветераны, но и молодежь. В частности АТОвці, которые рады приветствовать освободителя Бердичева и почетного жителя города с сотым Днем рождения.
«Такой почтенный возраст – сегодня эти люди являются настоящим примером для воинов современности, ибо действительно они закалились огнем и передавали свой опыт и вдохновение нам», – говорит Павел Гайдаманчук, председатель «Союза участников боевых действий АТО Бердичева и Бердичевского района».
Цветы и огромный торт – не все, что приготовили для старенького. Для него поют артисты городского Дворца культуры, представители ветеранского хора, играет оркестр.
На сотом Дне рождении все, как и мечтал Николай: веселье, песни и музыка. Рядом – люди, которые знают и уважают Николая Ивановича давно. Многие из них уже стали друзьями мужа и радуются, что имеют возможность пообщаться с живым человеком-легендой.
«В прошлом году сказал, что если бы был немного моложе, то взял бы оружие и пошел защищать нашу Украину. Перед нами молодая, энергий и счастливый человек. Приятно то, что мы имеем возможность общаться с таким человеком, набраться от него доброты, тепла», – говорит городской голова Бердичева Василий Мазур.
За свою жизнь он ни разу не был на курорте, как врач по специальности заботился о своем здоровье. Иногда, признается, позволял себе и сто грамм выпить, но не больше, ибо остальные – то не на пользу для организма. Молодежи Николай Калинский советует, прежде всего, всегда оставаться добрым человеком. И еще просит сохранить Украину, которую любит больше всего в жизни.