Спортсменка Житомирской ОШВСМ завоевала III место на чемпионате Украины с велогонок
Сентябрь 17, 2017 | Новости | Комментариев нет|
Житомирянка Диана Пастух вместе со спортсменкой из. Белая Церковь Слободян Анастасией получили 3 место в командном спринте на чемпионате Украины с велогонок. Об этом сообщает интернет-сайт ” Спортивный Житомир.
Соревнование проходит с 13 по 17 сентября во Львове на велотреке Учебно-спортивной базы летних видов спорта.
За звание чемпиона Украины с велогонок на треке среди мужчин и женщин соревнуются велосипедисты высочайшего уровня из десяти областей Украины, а это более 130 спортсменов.