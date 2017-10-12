Срочное внеочередное заседание исполнительного комитета Житомирского горсовета
В Житомире в очередной раз срочно созывают исполком, и для этого есть веские причины. В пятницу, 13 октября 2017 г., в 09:00 состоится внеочередное заседание исполнительного комитета Житомирского городского совета.
На внеочередном заседании, которое проходило 11 октября, перевозчики г. Житомира с помощью споров и балагана ставили свои условия относительно того, что они хотят возить льготников бесплатно только в определенные часы – с 10:00 до 16:00.
Несмотря на аргументы перевозчиков, члены исполкома это решение не поддержали. Но перевозчики все же решили сделать по-своему – отменить бесплатный проезд для некоторых льготных категорий граждан. Заместитель городского головы Дмитрий Ткачук не оставил такую наглость без внимания и сообщил, что против нарушителей будут внедрены санкции.
Учитывая это, на повестку заседания вынесен важный вопрос – О ситуации, которая сложилась относительно перевозки льготных категорий граждан. Докладчик и содокладчик – заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Дмитрий Ткачук.