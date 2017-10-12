Стали известны результаты выборов ректора в ЖДУ ім. Ивана Франко

magictr | Октябрь 12, 2017 | Новости | Комментариев нет

Официальные результаты голосования за 12 октября уже известны, согласно которым кандидатов на должность ректора ждет второй тур выборов. Информация об этом была выложена на странице учебного заведения в фейсбук.

«Второй тур выборов ректора ЖГУ таки будет. Официальные результаты голосования 12 октября 2017 года такие: Киричук Г.Есть. – 194, Мойсеенко В.М. – 80, Музыка А.Л. – 76, Шевчук А.В. – 196, Ярмошик И.И. – 30, Недействительные – 1, Не поддерживаю ни одного кандидата – 7, Не использовано – 35 бюллетеней», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Житомирском государственном университете имени Ивана Франко утром, 12 октября, начались выборы ректора. В учебном заведении впервые выборы проводятся по новой системе, согласно действующего Закона Украины «О высшем образовании». Чтобы победить в выборах, необходимо набрать более 50% голосов. В противном случае будет объявлен 2-й тур между двумя кандидатами с наибольшим количеством голосов, который состоится через неделю после выборов.

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