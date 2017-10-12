Стали известны результаты выборов ректора в ЖДУ ім. Ивана Франко
Официальные результаты голосования за 12 октября уже известны, согласно которым кандидатов на должность ректора ждет второй тур выборов. Информация об этом была выложена на странице учебного заведения в фейсбук.
«Второй тур выборов ректора ЖГУ таки будет. Официальные результаты голосования 12 октября 2017 года такие: Киричук Г.Есть. – 194, Мойсеенко В.М. – 80, Музыка А.Л. – 76, Шевчук А.В. – 196, Ярмошик И.И. – 30, Недействительные – 1, Не поддерживаю ни одного кандидата – 7, Не использовано – 35 бюллетеней», – говорится в сообщении.
Напомним, что в Житомирском государственном университете имени Ивана Франко утром, 12 октября, начались выборы ректора. В учебном заведении впервые выборы проводятся по новой системе, согласно действующего Закона Украины «О высшем образовании». Чтобы победить в выборах, необходимо набрать более 50% голосов. В противном случае будет объявлен 2-й тур между двумя кандидатами с наибольшим количеством голосов, который состоится через неделю после выборов.