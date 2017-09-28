Старенькая жительница Бердичевского района рассказала, как пережила аномальный град: Перепугалась вусмерть
С 28 сентября четыре бригады рабочих начали латать разбитые градом крыши жителей Бердичевского района.
5 тысяч листов шифера для помощи бердичівлянам собирали всей житомирской области – помогали соседние районы, частные предприниматели, строительные компании, часть средств взяли из резервного фонда области. 1026 писем привезли сегодня, еще 4000 – подвезут до вторника.
Об этом во время рабочей поездки на Бердичівщину сообщил губернатор Игорь Гундич.
«Ехал по Скраглівці и видел, что много кто ремонтирует временно – запінює латает дыры или их пленкой. На территории Скраглівської сельского совета 545 заявок от жителей из 800 домов. Реально, большая часть села пострадала от града», – сказал чиновник.
По его словам, чтобы покрыть все убытки, причиненные непогодой в Бердичеве и районе, необходимо 44 млн грн и 130 тысяч листов шифера. В первую очередь помощь получат населенные пункты, которые больше всего пострадали от непогоды – села Скраглівка, Пайки, Швайківка, Гришковцы. Бесплатно заменят побитый шифер малозащищенным слоям населения.
«На сегодня, если говорить о резервном фонде области, то у нас есть 5 миллионов. Если говорить о резервном фонде районного совета – это 100 тысяч. Резервный фонд города Бердичева, то он может быть 1 млн грн. Думаю, завтра после комиссии мы определим, какого уровня эта чрезвычайная ситуация местного или регионального. После этого мы будем иметь право обратиться за помощью к Кабмину. В принципе, в устной форме мы уже обратились к Геннадию Зубко», – отметил председатель Житомирской ОГА.
88-летняя Вера Николаевна со Скраглівки очень испугалась, когда начался град. Бабушка рассказывает: сидела дома, смотрела телевизор – вдруг стало трещать.
«Страшно, очень страшно. Я же сама в доме была. Не знала, куда бежать», – говорит бабушка.
По словам социальной работницы Надежды Меняйло, Вера Николаевна всю жизнь проработала дояркой, свинаркой, а перед пенсией пошла санитаркой в бердичевский госпиталь.
«Это очень хорошая женщина. Она потеряла сына в страшной аварии, и осталась одна. Невестка и внук о ней забыли. Но когда град побил ей шифер, то на помощь сразу прибежали соседи. Он, видите ли, запінили дыры на первое время. А теперь меняют на новый. Она очень рада”, – рассказывает соцработник.
Надежда занимается всеми одинокими пенсионерами в Скраглівці, а их здесь десять.
Мария Анатольевна одна из них. Бабушка говорит: так перенервничала во время града, что теперь едва ходит.
«Ноги болят, перепугалась вусмерть – еще хуже стало. Очень страшно бомбило. Я и раньше со стульчиком ходила, а теперь вон плохо. И на руку дало», – жалуется старушка.
На сегодняшний день восстановили крыши в 2 школах, рабочие продолжают работать на других социальных объектах. А чтобы не было дефицита шифера, губернатор поручил председателю райгосадминистрации создать условия и пригласить в Бердичев производителей со всей Украины.
«Активно в процесс включилась городская, районная и областная власти. В понедельник, думаю, начнем ремонтировать коммунальные объекты областного совета. До меня начала доходить информация, что по 300 гривен шифер в магазинах в Бердичеве. Я дал поручение председателю райгосадминистрации проехать по магазинам и проверить. Мне доложили – цена 115-119 гривен. Поэтому слухи не подтвердились. Возможно, в какой-то момент кто-то хотел на этом поспекулировать. Но я, опять же, поручил председателю райгосадминистрации открыть торговую площадку на территории района, пригласить производителей шифера со всей Украины, чтобы не было спекуляций», – отметил Игорь Гундич.
Напомним, в Житомирской области 21 сентября без света остались 7 населенных пунктов, град побил автомобили, окна и крыши.
Как сообщал Житомир.info в Бердичеве 21 сентября вечером прошел град размером с куриное яйцо.
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