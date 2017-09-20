Суд отказал в удовлетворении требований общественной организации, которая судится с ПАО «Житомиргаз»
Защитить права потребителей природного газа, признать противоправными действия ПАО «Житомиргаз» и ООО «Житомиргаз Сбыт» и осуществить перерасчет для населения – с такими требованиями в суд обратилась ОО «Объединение потребителей природного газа города Житомира». По словам представителей этой организации, газовики не предупредили граждан об установке общедомовых счетчиков и после этого людям стали приходить платежки с ценами завышенными в три, а то и в четыре раза.
«Два человека, тем более пенсионеры, живут в квартире. У них была норма (кубометров на пользователя, – ред.), сейчас 10, но на тот момент было 7. Они за 14 кубов по норме платили своих 100 гривен. И когда к ним приходит платежка, в тех же людей через месяц, и они должны платить 350-400 гривен. То извините меня, о чем вы сейчас говорите, что мы только учитываем нормы? Никакие нормы не учтены. Учитывается вообще неизвестно что», – возмущается основатель ОО «Объединение потребителей природного газа Житомира» Игорь Скоропад.
«На сегодняшний день сложилась в городе ситуация, из которой надо выходить. И данное объединение потребителей природного газа города Житомира масс целью именно перерасчет по предельной норме. Потому что она в разы меньше, чем та сумма в платежках, которые пришли на сегодняшний день к потребителям. Люди были непредупрежденные и после этого начали приходить эти платежки. Вот это именно и является противоправность действий», – убеждена представитель ОО «Объединение потребителей природного газа Житомира» Дарья Григорчук.
После изучения трех томов письменных доказательств и шести часов обсуждений? судья зачитывает решение и отказывает в удовлетворении исковых требований.
Исковые требования общественной организации были необоснованными, а решение суда – законное, в этом убеждены представители ПАО «Житомиргаз».
«В настоящее время инвестиционной программой предусмотрено установление как раз именно общедомовых узлов учета газа с целью соблюдения норм действующего законодательства. Так как законодатель возлагает на нас обязанность осуществить полный объем обеспечения коммерческого учета природного газа. Относительно решения – суд дал оценку доказательствам. По нашему мнению, это решение является полностью законным. Если оно будет оспариваться в дальнейшем, то соответственно мы будем принимать в этом активное участие» , – говорит представитель ПАО «Житомиргаз» Роман Довгалюк.
И несмотря на решение суда активисты убеждают: дело не оставят и будут обжаловать решение в апелляционном суде.