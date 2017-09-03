Суд отклонил иск об отмене разрешения торговать спиртным на общегородском гулянии (ВИДЕО)
Право торговать спиртным в День города в рамках гастро-феста оспаривают в суде. Ранее исполком Житомирского городского совета на внеочередном заседании разрешил такую торговлю.
Разрешить продажу спиртного требовали предприниматели, которые организуют концерты и мероприятия на празднике. Активисты обращались к городской власти и хотели отменить решение исполкома. Считают его незаконным. В суде житомиряне оспаривали законность принятия решения исполкомом. По их мнению, внеочередное заседание проведено без соблюдения процедуры подготовки. Истцы настаивают, что городская власть неправомочна разрешать продажу алкоголя на улице.
Когда внеочередной исполком принял решение разрешить торговать спиртным, в протоколе отметили – единогласную поддержку. А уже в суде оказалось, что протокол голосования – с недостоверной информацией. Суд принял во внимание аргументы истца, просмотрел предложенные видеоматериалы и оценил ситуацию по законности вынесения решения исполкома. В судебном порядке отменить разрешение властей на торговлю ловким активистам не удалось. Право апелляции и обжалования судебного решения еще есть, но из-за близости даты праздника Дня города ситуацию изменить нереально.