Суд снова рассматривает дело о «пощечине», который получил активный житомирянин
Королевский районный суд города Житомир заново начал рассмотрение дела по обвинению Валерия Арушаняна в том, что он нанес телесные повреждения активном житомирянину Андрею Федирко. Весной 2014 после словесной перепалки в облгосадминистрации, Валерий Арушанян дал пощечину Федирко, после чего тот вызвал «скорую».
Уже на протяжении двух с половиной лет продолжается судебная волокита, а теперь суд заново рассмотрит все материалы дела, допросит стороны и свидетелей, поскольку судья, председательствовавший в этом процессе, вышел на пенсию. Сам Арушанян надеется, что новоназначенному судьи все-таки удастся поставить окончательную точку в этом деле.
«Хотелось бы все-таки доказать в суде, что это дело с самого начала является сфабрикованным и основанным на сфальсифицированных комиссионных справках, которые, скажем так, в 2014 году неоднократно перерабатывались, переписывались, я думаю, что по чьим-то указаниям. Я думаю, что на самом деле судья так или иначе за последние три года слышал про это дело. Потому что она в принципе ничего не стоит. Она является принципиально заказной от самого начала. Я думаю, что все-таки, когда ему передавали, то возможно ему рассказали ситуацию. Я думаю, что он в принципе знает, что делается, что произошло и где оно взялось. Увидим со временем», – рассказывает обвиняемый общественный активист Валерий Арушанян.
В следующий раз суд продолжится 5 сентября в 9:30. Тогда же планируют допросить Андрея Федирко, который имеет в этом деле статус потерпевшего.
Напомним, суд над Валерием Арушаняном происходит не первый год и поддержать его приезжали активисты из Ровно.
Как сообщал Житомир.infoв мае 2014 активный житомирянин Андрей Федирко получил пощечину и вызвал «скорую» и милицию.