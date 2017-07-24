С миру по нитке – и вот тебе европейский комфорт на Бердычевщине (ВИДЕО)
Создавать в Украине европейский комфорт реально. Сделать его могут сами украинцы даже из небольшого населенного пункта. Как вот жители села Рея, что на Бердычевщине. Люди давно здесь мечтали о теплый детский садик для детей. И теперь они его имеют. В селе проживает 991 человек. Вместе с почти двумя сотнями жителей соседней Гвоздави уже больше года они приводят малышей в садик, где 680 квадратных метров его площади обогревает новый пиролизный котел. Все благодаря общине, которая вызвалась принять участие в проекте Европейского Союза и Организации Объединенных Наций «Местное развитие, ориентированное на громаду».
«Чем он интересен, так это тем что распределяется на три блока. Люди объединяются в общины и привлекают средства. Некоторые средства дает ЕС, некоторые – программа развития ООН. Вклад общины – 5 % и другие средства вкладываются в определенные технологии», – говорит Константин Ромашко, координатор информационной кампании «Строим Европу в Украине» от представительства ЕС.
Община Реи избрала для себя приоритетным направлением энергосбережения. Бюджет проекта составил 592 тысячи 80 гривен. Из них люди собрали 32 тысячи, область выделила 76 тысяч 80 гривен, районный бюджет дал 150 тысяч, проект ЕС/ПРООН – 334 тысячи гривен. На эти средства в детском саду Реи установили пиролизный котел и необходимое вспомогательное оборудование к нему. Также проложили 80 метров металлической изолированной трубы до садика, заменили внутренние трубы и радиатор. А на сэкономленные средства отремонтировали кровлю.
Этот детский сад построен в 1988-м году и рассчитан на 90 детей. Сейчас его посещает 35 дошкольников. Благодаря котлу, для них за холодной погоды будут поддерживать тепло в помещении. Котел работает на твердом топливе. На день нужно 1 кубический метр дров, если они сырые – то чуть больше. Покупают их по 250-320 гривен за куб с доставкой. Все зависит от породы дерева.
«У меня кроме детсада еще врачебная амбулатория. Раньше люди не могли раздеться, чтобы померить давление, сделать капельницу, кардиограмму сделать, а сегодня – пожалуйста. Жарко в помещении. В библиотеке было 12 градусов, а сегодня вот 20», – говорит Игорь Мосийчук, рейський сельский голова.
Координатор информационной кампании «Строим Европу в Украине» от представительства ЕС говорит: на примере Бердичевского района видно: когда есть желание у общества, то и результат не заставит себя ждать. Есть ли он в других городах – станет известно позже.
«У нас 24 региона, 48 городов. Проект заканчивается и будем надеяться продолжится в декабре. Надеемся, в итогах будут конкретные итоги, регион от других отличается и чем, будут конкретные выводы что, где и как построили и продолжится ли этот процесс», – говорит Константин Ромашко.
Кроме встреч с областными администрациями, в рамках информационной кампании представительство ЕС в Украине проводит тренинги по экономическим вопросам, по вопросам заявок на гранты ЕЭС.
Участие в проекте ЕС/ПРООН «Местное развитие, ориентированное на громаду», говорит сельский голова Реи, сперва внушала веру не всем людям. Но сейчас они готовы браться за новые проекты, потому что делают это для себя.
«Побольше бы таких проектов было и чтобы не відпихали, а работали. Работать надо, нам никто ничего не сделает, люди должны быть заинтересованы, чтобы оно у нас было. Мы захотели – мы его сделали и мы имеем», – говорит сельский председатель.
В селе Рея советуют попробовать создать совместными усилиями что-то для общины. Говорят, оно того стоит.