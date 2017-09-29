С 1 по 10 октября житомиряне смогут проголосовать за лучшие проектные предложения бюджета участия
Выбрать из 60 проектов бюджета участия 5 лучших, которые будут реализованы в 2018 году, житомиряне смогут уже в ближайшие дни. С 1 октября в Житомире стартует голосование за лучшие проекты инициативных граждан и по истечению срока голосования в мэрии назовут победителей. Об этом во время брифинга 29 сентября сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин и глава координационного совета по внедрению бюджета участия Сергей Намесник.
«Первый час вызвал огромный интерес среди житомирян. Тысячи людей пришли, сами лично проголосовали. И это вдохновило нас на то, чтобы повторить проект в следующем году. Депутаты поддерживают такой проект, как бюджет участия. И первые реализованные проекты по этому году показали, что проекты будут реализованы», – рассказал мэр Житомира. Сергей Сухомлин.
По словам главы координационного совета по внедрению бюджета участия Сергея Намесника, в этом году в процесс голосования внесены изменения. Проголосовать за лучшие проекты можно будет в трех пунктах голосования: в Королевском и Богунском районных советах, а также в здании мэрии. Кроме этого отдать свой голос за понравившиеся им проекты житомиряне смогут и онлайн.
«Мы набираем опыт и совершенствуемся. Если в прошлом году у нас было так называемое бумажное голосование, то в этом году мы полностью перешли на электромеханическое голосование. То есть даже первого числа электромеханическое голосование открывается в ноль часов ноль минут. И уже можно будет отдать свой голос через интернет по компьютеру. В 11 часов прийти в пункты для голосования. Но там так же не будет бумажного носителя. Люди будут сажается за стол вместе с операторами, сотрудниками горсовета, которые будут помогать им в электронном виде вводит данные и выбрать необходимые проекты. Это интересно тем, что не будем ждать десятого числа и вскрывать ящики для голосования, а сразу в онлайн режиме мы будем видеть промежуточные результаты голосования», – сказал Сергей Намесник.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин также анонсировал, что в течение голосования с 1 по 10 октября житомирянам предложат высказать свое мнение касательно проектов, которые не участвующего в бюджете участия.
«Мы хотим провести фактически еще несколько опросов среди житомирян. Мы будем презентовать несколько проектов, о которых мы хотели бы услышать мнение житомирян. Приведу пример: это пешеходная улица Лятошинского. Есть инициатива провести реконструкцию сквера на Лятошинского и сразу запрут сквер Лятошинского с улицей Михайловской. Сделать всю улицу Лятошинского пешеходной. Высадить новые деревьев, сделать благоустройство по этой улице. Постепенно превратить центр города в пешеходный центр. Для того, чтобы люди могли отдыхать, гулять, дети могли кататься на роликах, велосипедах и так далее. Вот такие проекты мы так же будем выносить на голосование. Это не будет фактически участие, не обязательно, что этот проект будет реализован. Мы хотели услышать мнение житомирян по этому проекту и еще нескольким. И если житомиряне поддержат проекты, то это будет дополнительным стимулом для депутатов рассмотреть эти проекты, рассмотреть финансирование по этим проектам на следующий год», – сказал мэр Житомира.
В мэрии призывают житомирян не оставаться равнодушными и проголосовать за лучшие, по их мнению, проекты бюджета участия.
Как сообщал Житомир.info, победителями голосования за бюджет участия в 2016 году стали 11 проектов.