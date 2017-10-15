С 16 по 22 октября в Житомире состоится третий благотворительно-художественный фестиваль «АрТерапія»
Впереди – активные слушания, мастер-классы, дискуссии, поэтические вечера, ярмарка, презентации, творческие встречи и много других интересных и захватывающих событий. Фестиваль будет проходить на пяти локациях. В частности, в творческой лаборатории «Портал», и, уже традиционно, в кинотеатре «Октябрь». В этом году все собранные во время фестиваля средства будут направлены на лечение онкобольного Елены Поповой.
«АрТерапія» – это благотворительно-художественный фонд в поддержку онкобольной молодежи в Житомире, который предлагает качественный культурный продукт в обмен на благотворительный взнос. Фестиваль будет проходить в Житомире уже в третий раз, и на этот раз главная цель фестиваля – собрать средства на лечение Елены Поповой (фібріома матки, лейоміосаркома, канцероматоз брюшной полости и метастазы).
План мероприятий:
16.10 ПОНЕДЕЛЬНИК
15:00 – 16:00 Ольга Антонюк «Основы легкого грудного вскармливания» (благотворительная организация «Я-мама», вул. Михаила Грушевского, 15а)
17:00 – 18:00 Юлия Мазуренко «Отношения до и после родов» (творческая лаборатория «Портал», Пушкинская, 9)
17.10 ВТОРНИК
13:00 – 14:30 «готово город? Дискуссия, которая изменит Житомир» (благотворительная организация «Я-мама», вул. Михаила Грушевского, 15а)
17:00 – 18:00 Александра Тишина «Роды и первые часы после основы на всю жизнь» (творческая лаборатория «Портал», Пушкинская, 9)
18.10 СРЕДА
11:00 – 12:00 Светлана Глущенко, «Почему плачет младенец и что делать маме» (творческая лаборатория «Портал», Пушкинская, 9)
14:00 Ольга Антонюк «Истерика и агрессия у детей» (благотворительная организация «Я-мама», вул. Михаила Грушевского, 15а)
18:30 – 20:00 Алена Позняковська «Энергия Добра» (творческая лаборатория «Портал», Пушкинская, 9)
19.10 ЧЕТВЕРГ
14:00 Наталья Боровская «Адаптация мамы после декретного отпуска» (вул. Михаила Грушевского, 15а)
17:00 – 18:00 Елена Рюмина «Мама в декрете: может Ли хобби стать прибыльным» (творческая лаборатория «Портал», Пушкинская, 9)
18:30 – 19:30 Cancel-R (творческая лаборатория «Портал», Пушкинская, 9)
19:00 – 21:00 Поэтический слэм (центр творчества «АНТЕННА», вул. Новосінна, 37)
20.10 ПЯТНИЦА
11:00 – 12:00 Светлана Глущенко, «Мама в ресурсе: откуда черпать силы» ( творческая лаборатория «Портал», Пушкинская, 9)
14:00 – 16:00 Александра Квитко «Активное слушание для родителей» (Портал)
21.10 СУББОТА
14:30 – 15:30 Презентация книги Дарьи Гладун «Рубить дерево» (кинотеатр «Октябрь»)
15:30 – 17:00 Поэтический марафон (кинотеатр «Октябрь»)
17:00 – 18:00 Творческая встреча с Александром Ирванцом (кинотеатр «Октябрь»)
18:00 – 19:30 Дискуссия «АртЦентр» (место?)
20:00 Акустический концерт (кинотеатр «Октябрь»)
12:00 – 18:00 выставка + ярмарка (кинотеатр «Октябрь»)
12:00 – 16:00 ЭКО-площадка: Свалка, мастер-класс мебель из бутылок, лекция от «let’s do it»
22.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:00 – 17:00 ярмарка и выставка (кинотеатр «Октябрь»)
12:00 – 13:00 мастер-класс о блэкауты (кинотеатр «Октябрь»)
13:00 – 14:00 мастер-класс фотографа Макса Федишина (кинотеатр «Октябрь»)
14:00 – 16:00 мастер-класс, лекция о зины, презентация космического зину (кинотеатр «Октябрь»)