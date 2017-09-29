«Тема дня» на Житомир.info учитель и мама школьника будут говорить про домашнее задание
В Германии школы самостоятельно решают, сколько должен длиться урок и школьники должны выполнять домашние задания.
В США любят давать на дом проекты, которые надо выполнять раз в неделю или даже на месяц.
В Украине с 2016 года учащиеся начальных классов тоже начали обучаться по упрощенным программам. В первых классах домашних заданий не должно быть совсем, во 2 классе – не более, чем ребенок может выполнить самостоятельно по 45 минут, в 3 классе – по 1 час 10 минут, в 4 классе – по 1 час 30 минут, сообщает Министерство образования и науки Украины. Но, похоже, не все услышали МОН – в некоторых школах продолжают работать по старым стандартам.
Нужны ли домашние задания в начальной школе вообще? Выясняем прямо сейчас, в прямом эфире. Начало – 17.00.
На разговор мы пригласили учителя младших классов Житомирской городской гимназии №3 Оксана Сахневич и маму школьника Юлия Пучич.
Житомир.info