Тяжелораненый боец из Малина перенес решающую операцию, а теперь имеет новехонькую кость (ФОТО, ВИДЕО)
Наступил решающий момент в лечении Сергея, бойца 30 ОМБр, в рамках проекта «Биотех-реабилитация раненых». 26 июля, ему провели основную операцию, в ходе которой врачи изъяли из зоны костного дефекта так называемый спайсер, то есть кусок ортопедического цемента, и скрепили раздробленные фрагменты кости костным трансплантатом, который изготовили из собственных тканей пациента. Кроме того, зону поражения заполнили клеточными материалами, изготовленными из клеток самого господина Сергея. Со временем клетки должны срастить фрагменты костей, обрасти костной тканью и, в конце концов, превратиться в цельную бедренную кость монолитной прочности. Сегодня господин Сергей отходит от наркоза и приходит в себя после операции – как все прошло, мы подробно расскажем и покажем за определенное время, когда человек окончательно придет в себя и можно будет оценить результаты объективно.
До этого дня Сергей шел почти год – и это только в «Біотесі». Страшное ранение он получил в обороне Дебальцево, осколок выбил кусок бедра: мышцы порвало, и кость раздробило в щепки. В государственных госпиталях провели пять операций. Внутрь кости на всю длину вмонтировали огромный металлический штырь – по плану врачей, кость должна восстановиться и нарасти естественным образом. Конечно же, учитывая страшный объем дефекта, ничто не срослось. Более того, раздроблена кость начала отмирать, вспыхнул страшный остеомиелит, нога чуть не відгнила сама по себе.
«Почти год врачи клиники ilaya вычищали ячейки страшной инфекции и спасали ногу от ампутации. Почти год они бились за Сергея и делали то, на что в госпитале махнули бы рукой и отрезали ногу под самый живот. В конце концов, усилия медиков дали свои плоды. Впереди Сергея ждет длительный период восстановления после операции, множество первичных контрольных осмотров, реабилитация, дальнейшие осмотры, возможно, корригирующие операции в целом, будем видеть дальше. И теперь у него есть шанс – двигаться на собственном живом ноге, а не пожизненно на инвалидной коляске», – говорится в сообщении.
Сергея спасали всем миром: на его лечение волонтеры собрали более 600 тысяч гривен. Все эти средства – народные пожертвования, помощь отдельных меценатов, благотворительного фонда, предприятия, где работал Сергей, и даже широкой общественности общин украинцев за рубежом. Не присоединилась только государство: руководители Минздрава так же блокируют выделение средств на лечение раненых бойцов и рассказывают, насколько всесильна традиционная государственная медицина.
Что ж, насколько она всесильна, мы видим: чаще всего бойцы присоединяются к проекту «Биотех-реабилитация раненых» уже тогда, когда они, измученные и замученные, после лет бесполезного лечения и десятков бесполезных операций, разуверились во всех больницах и врачах и готовы даже на ампутации и увечья. Таким же был и Сергей: именно из-за халатности отдельных врачей мужчина оказался на грани ампутации. Что ж, учитывая все это, можно и не удивляться позиции руководителей Минздрава.