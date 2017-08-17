Фестиваль документального кино Lampa.doc приедет в Житомир
На улице Михайловской, 18 августа, под открытым небом начнется фестиваль документального кино Lampa.doc. Трехдневная программа фестиваля будет состоять из лучших образцов современной польской и украинской документалистики разных жанров. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Показы будут проходить под открытым небом на большом экране и собирать всех желающих. Кроме того, запланированы встречи с режиссерами и несколько лекции под названием «Как полюбить документальное кино» от главного редактора издания Moviegram – Лукьяна Галкина. В них речь пойдет об истории документального кино и современные тенденции в документалистике.
В программе фестиваля этого года будут фильмы о музыке в человеке и человек в музыке – «Jamala.UA» (Украина) и «Вариация на виолончели соло» (Польша), спорт – «Выиграть все» (Украина), документальная комедия с иронией «Первый поляк на Марсе» (Польша) и фильм про бывшего гангстера «Урок хождения» (Польша), истории на вечные общечеловеческие темы детей и родителей «Три разговора о жизни» (Польша) и любви «Тесная связь» (Польша), а также фильмы, что покажут глазами документалистов ситуацию в современной Украине: «Родные» (Украина, Германия, Латвия, Эстония), «Острая боль» (Украина), «МА» (Украина), «Когда этот ветер утихнет» (Польша), «Металлурги» (Украина).
12 фильмов производства Польши и Украины 2016-2017 годов дадут представление о том, что сегодня документируют молодые режиссеры обеих стран: кто герои этих историй и какой язык, на нем говорит или молчит кинокадр.
«Все польские фильмы с программы Lampa.doc станут украинскими премьерами. Фестиваль документального кино под открытым небом Lampa.doc – это возможность не только отдохнуть, а, прежде всего, увидеть новое и познакомиться с интересными людьми на экране и рядом, открыть для себя мир документального кино или увидеть его по-новому», – отмечают организаторы мероприятия
Житомир станет 4 городом на карте Lampa.doc и в этом году фестиваль в городе будет проходить при поддержке Управления культуры Житомирского городского совета, Дома украинской культуры и Польского дома в Житомире.
Кроме того, фестиваль поддержан Государственным агентством Украины по вопросам кино и Институтом Адама Мицкевича (Польша).
Расписание кинопоказов для каждого из городов и подробное описание программы можно найти на официальной странице фестиваля в Facebook: https://www.facebook.com/Lampadoc/?fref=ts и на сайте Фестиваля Lampadocorg.
Ждем всех желающих посмотреть хорошее кино вместе с 18 по 20 августа на улице Михайловской возле Лялького театра. Начало показов в 20:30.
Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
Лекции и творческие встречи будут проходить в помещении Дома культуры по адресу улица Большая Бердичевская, 61 – 19-20 августа с 17:00 до 20:00.