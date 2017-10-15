ФК «Полесье» (Житомир) – ФК «Нива-В» (Винница). Прямая трансляция

magictr | Октябрь 15, 2017 | Новости | Комментариев нет

В воскресенье, 15 октября, житомирский ФК «Полесье» примет в Коростене винницкую «Ниву-В» в рамках 16 тура II лиги Украины. Эта встреча будет уже вторым поединком в сезоне для команд. Напомним, в матче И круга на старте сезона жители города разгромили «Полесье» со счетом 0:4.

Для всех, кто не сможет попасть на стадион, наш сайт будет вести прямую трансляцию матча. Начало матча в 15.00 час.

Чемпионат Украины, II лига

16 тур, 15 октября, Коростень

ФК Полесье (Житомир) – ФК Нива (Винница)

начало – 15.00

Главный арбитр – Резников Д.М. (Каменское)

Ассистенты арбитра: Притула А.Г. (Львовская обл.), Ковальчук Ю.А. (Львов)

4-й арбитр – Дубровець П.В. (Житомир)

Наблюдатель арбитража – Трач Бы.Бы. (Тернополь)

Житомир.info

 

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