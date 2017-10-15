ФК «Полесье» (Житомир) – ФК «Нива-В» (Винница). Прямая трансляция
Октябрь 15, 2017 | Новости | Комментариев нет|
В воскресенье, 15 октября, житомирский ФК «Полесье» примет в Коростене винницкую «Ниву-В» в рамках 16 тура II лиги Украины. Эта встреча будет уже вторым поединком в сезоне для команд. Напомним, в матче И круга на старте сезона жители города разгромили «Полесье» со счетом 0:4.
Для всех, кто не сможет попасть на стадион, наш сайт будет вести прямую трансляцию матча. Начало матча в 15.00 час.
Чемпионат Украины, II лига
16 тур, 15 октября, Коростень
ФК Полесье (Житомир) – ФК Нива (Винница)
начало – 15.00
Главный арбитр – Резников Д.М. (Каменское)
Ассистенты арбитра: Притула А.Г. (Львовская обл.), Ковальчук Ю.А. (Львов)
4-й арбитр – Дубровець П.В. (Житомир)
Наблюдатель арбитража – Трач Бы.Бы. (Тернополь)
Житомир.info