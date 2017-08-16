ХІХ Международный турнир по боксу класса «А» среди молодежи на призы братьев Кличко в Бердичеве начато (ВИДЕО)
19 лет подряд Бердичев является городом, где проходит Международный турнир по боксу класса «А» среди молодежи на призы братьев Кличко. За эти годы 1710 спортсменов-боксеров из 33-х стран посетили Бердичев, 720 из них получили здесь награды.
В 2017-м году на боксерский турнир прибыли 84 спортсмена из-за рубежа. Заявки на участие подали боксерские федерации из Финляндии, Туниса, Литвы, Азербайджана, Чехии, Латвии, Армении, Казахстана, Беларуси, Грузии, Турции, Украины и Польши. В городском Дворце культуры имени Алексея Сабельника с 15-го по 19-е августа они сразятся на ринге за звание лучшего.
Именно в Бердичеве для многих юношей начинался путь к победам на спортивных соревнованиях Европы и мира, и перед крупнейшим и наиболее престижным достижением – участия в Олимпийских играх.
Среди участников прошлых турниров – известные ныне боксеры: Василий Ломаченко – чемпион Мира в профессиональном боксе, победитель 29-ых Олимпийских игр в Пекине, победитель 30-ых Олимпийских игр в Лондоне Александр Усик – чемпион Мира в профессиональном боксе, победитель 30-ых Олимпийских игр в Лондоне, Вячеслав Глазков – призер 29-х Олимпийских игр в Пекине. Среди лучших боксеров Украины есть и бердичівлянин Владимир Матвийчук – мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы, участник 31-ых Олимпийских игр в Рио -де-Жанейро.
В этом году в турнире будет участвовать бердичівлянин Денис Витомський.
На торжественном открытии турнира братьев Кличко не было. Зато была исполнительный директор Фонда Кличко Алина Носенко. «Это праздник честного спорта, зрелищных боев и честного судейства», – говорит она о турнире.
Городской голова Бердичева, председатель оргкомитета соревнованийВасилий Мазур отметил: «Этот турнир ждет спортсменов многих стран, потому что дает возможность здесь честно побеждать, открывать свои таланты».
Соглашается с этим и заместитель председателя Житомирской ОГА Ярослав Лагута: «Область гордится этим турниром, ведь мы известны благодаря ему на весь мир. Качество проведения турнира ежегодно растет, видим здесь много молодежи, а значит имеем большие и искренние перспективы».
Турнир по боксу в городе Бердичеве внесео до единого календарного плана спортивных соревнований Украины, официальный календарь европейской конфедерации любительского бокса. Он имеет статус Международного турнира класса «А» и является последним этапом подготовки к чемпионату мира и Европы.
По предварительной информации, финальные бои и награждение победителей турнира состоится 19-го августа в 11:00 часов.