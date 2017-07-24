Через чистку и обеззараживание питьевой воды, в одном из микрорайонов Житомира, отключат водоснабжение
Июль 24, 2017 | Новости | Комментариев нет|
В среду, 26 мая в связи с проведением чистки и дезинфекции резервуаров питьевой воды на насосной станции третьего подъема (Северо-Западный район), ориентировочно в период с 11:00 до 16:00 будет отсутствовать водоснабжение на ул. Маликова, Польский Бульвар, Клосовского и пров. Красный. Просим извинить за временные неудобства. Об этом сообщает пресс-служба КП “Житомирводоканал”.