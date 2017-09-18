Школы закрывают, директоров увольняют: крестьяне Корчака и Денеши недовольны состоянием образования в Тетерівській ОТГ (ВИДЕО)
Права людей нарушаются – так считают жители сел Тетеревской общины. К ОТГ входят 11 сел и проживает почти 7 тыс. лиц. Обсудить свои беды крестьяне собрались в областном центре.
Жители Корчака жаловались, что власть пытается закрыть школу. Мы уже сообщали о перипетиях в Корчацькій СОШ. Начало учебного года под угрозой из-за решения сессии Тетеревской ОТГ о ликвидации учебного заведения. И хотя суд приостановил действие этого решения, проблему это не решило. Жители Корчака сетуют на начальника отдела образования Тетеревской ОТГ.
«Относительно защиты прав детей: по состоянию на октябрь прошлого года отметили территориальную общину как единственную в области, которая имеет службу по делам детей. Наличие этой созданной службы не означает защиты прав детей. К сожалению», – говорит мама ученика Корчацької СОШ Ольга Кучнійчук.
Крестьяне возмущаются, зачем Тетерівській ОТГ целый отдел образования. Спросить об этом руководство ОТГ люди не смогли, потому что никто из приглашенных не пришел.
В отделе образования ОТГ есть служба защиты прав детей. В то же время в Тетерівській общине недавно разгорелся скандал, когда в семье Батєнькових незаконно отобрали детей.
А еще жаловались жители Денеши, где также возникли проблемы в школе. «Уволили с работы с нарушениями», – жалуется бывшая директор школы.
Активисты выступили в защиту крестьян Тетеревской ОТГ. Правозащитники привели присутствующим несколько фактов о деятельности руководства общины. Наконец крестьяне подготовили представление в КРУ с просьбой провести аудит бюджета Тетеревской ОТГ.