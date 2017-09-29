Юные лесоводы из двадцати трех областей Украины высадили аллею единства в Житомире
По завершении ХІ Всеукраинского слета школьных лесничеств, которые проходили в Житомире, ученики из 23-х областей Украины решили высадить в городе своеобразную Аллею единства. Засадить последнюю планируют туями и кустами. Сами же саженцы для будущей аллеи ученикам предоставили инициаторы акции – Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
«Будет высажено 18 саженцев туй и 6 саженцев лиственных кустов. Мы – лесоводы желаем, чтобы наша Украина была в единстве», – рассказывает главный лесничий ГП «Житомирское лесное хозяйство» Сергей Дубницкий.
В конце концов, вооружившись белыми перчатками и заступами юные лесоводы берутся сажать.
«Чтобы посадить тую, нужно примять горщок, чтобы разрыхлить ее корневую систему, чтобы она лучше росла. Затем, мы осторожно поднимаем тую и пытаемся ее вынуть из горшка, мой компаньон наливает в ямку воду, закладываю тую, сбрасываем немного почвы и постепенно будем тую поддерживать, чтобы она была на уровне с землей», – разъясняет как правильно сажать деревья ученик школьного лесничества Павел Дубицкий.
Вместе с тем, парень обещается: как только приедет снова в город, то прежде всего придет проведать своего саженца.
«Когда я в следующий раз приеду в Житомир, я приду сюда, на свое место, к своей туи», – признается ученик школьного лесничества.
Среди учащихся школьных лесничеств есть и много девушек. Юная лісівниця Аня приехала со своей командой из Кировоградской области. Девушка говорит: не в первый раз сажает деревья, однако сегодняшняя высадка воспринимается по-особому.
«Высадив все эти 23 древесины мы сможем объединиться в одно целое», – уверена ученица школьного лесничества Анна Ивасив.
Радуются появлением Аллеи единства на своей территории и представители агроэкологического университета.
«Каждое дерево олицетворяет частичку души Украины. Во-вторых, сегодня благодаря содействию лесоводов Житомирской области и по инициативе слета детей будет сделана еще одна социальная акция. Сейчас приносят фруктовые деревья, сегодня будет высажен фруктовый сад с 23 саженцев возле детского отделения в психушке. Это тоже частичка энергии, желания, чтобы сделать что-то позитивное и оставить по себе правильный шаг», – говорит проректор ЖНАЕУ Иван Мартынчук.