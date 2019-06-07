«Аэропорт Хмельницкий» начал прием имущества от ГП «Украэрорух»

"Аеропорт Хмельницький" почав прийом майна від ДП "УкрАероРух"

Распоряжением председателя областной государственной администрации утвержден состав комиссии по вопросу безвозмездной передачи государственного имущества из сферы управления Министерства инфраструктуры Украины с баланса Львовского регионального структурного подразделения Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины к сфере управления Хмельницкой областной государственной администрации.

Сегодня члены комиссии прибыли на КП «Аэропорт Хмельницкий», чтобы осмотреть имущество, что передается. Объекты передачи состоят из недвижимого и отдельного индивидуально-определенного имущества в количестве 39 единиц, расположенное в Хмельницкой области. Указанное имущество содержалось и использовалось Львовским РСП “Украэрорух” для обслуживания воздушного движения, связи и обеспечения электропитания производственных нужд подразделения на аэродроме “Хмельницкий”, а также электроснабжения и связи объектов инфраструктуры аэропорта и других потребителей.

Так, комиссия осмотрела наличие и состояние имущества, предлагаемого к передаче. Далее планируется провести более детальное обследование и сделать выводы о его техническом состоянии.

В перспективе, завершение процесса передачи имущества ГП “Украэрорух” к КП “Аэропорт Хмельницкий”, даст возможность восстановить электроснабжение аэропорта.

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