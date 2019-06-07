«Аэропорт Хмельницкий» начал прием имущества от ГП «Украэрорух»

Распоряжением председателя областной государственной администрации утвержден состав комиссии по вопросу безвозмездной передачи государственного имущества из сферы управления Министерства инфраструктуры Украины с баланса Львовского регионального структурного подразделения Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины к сфере управления Хмельницкой областной государственной администрации.

Сегодня члены комиссии прибыли на КП «Аэропорт Хмельницкий», чтобы осмотреть имущество, что передается. Объекты передачи состоят из недвижимого и отдельного индивидуально-определенного имущества в количестве 39 единиц, расположенное в Хмельницкой области. Указанное имущество содержалось и использовалось Львовским РСП “Украэрорух” для обслуживания воздушного движения, связи и обеспечения электропитания производственных нужд подразделения на аэродроме “Хмельницкий”, а также электроснабжения и связи объектов инфраструктуры аэропорта и других потребителей.

Так, комиссия осмотрела наличие и состояние имущества, предлагаемого к передаче. Далее планируется провести более детальное обследование и сделать выводы о его техническом состоянии.

В перспективе, завершение процесса передачи имущества ГП “Украэрорух” к КП “Аэропорт Хмельницкий”, даст возможность восстановить электроснабжение аэропорта.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS