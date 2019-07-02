Александр Бригинец: «Меня пугает капитуляция Украины перед внешним врагом»

В последние дни июня Хмельнитчину посетил писатель и журналист, народный депутат Украины, член Политической Партии «Европейская Солидарность» Александр Бригинец. Нардеп пообщался с жителями Волочиского, Белогорского, Изяславского, Ярмолинецкого,Красиловского и Староконстантиновского районов.

Общаясь с подолянами Александр Бригинец подчеркнул, что сегодня, на его взгляд, есть опасность, что Украина, которая пять лет целенаправленно двигалась в сторону Европейского Союза, может не только приостановить этот процесс, но и начать движение в другом направлении.

«Сегодня в стране произошла такая ситуация, когда Верховная рада VIII созыва не успела принять все ключевые законы и очень много зависит от того, какие законы примет следующий парламент», – отметил нардеп.

Больше всего господина Бригинца пугает капитуляция Украины перед внешним врагом, которая выглядит вполне реальной в условиях, приближенных к хаосу.

«Не допустить этого мы можем не только ответственно отнесясь к голосования во время парламентских выборов. Самое главное – сплотиться вместе вокруг государственнических принципов», – прокомментировал Александр Бригинец.

Кроме серьезных разговоров о политике и будущее государства нардеп выполнил и приятную творческую миссию – поздравил молодежь Солобковецької общины с первым молодежным фестивалем «PUZZLE FEST», который состоялся по случаю Дня Молодежи в селе Солобковцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области на центральном стадионе села.

«День молодежи – это день, который подчеркивает значение молодежи в нашей стране. И оно, это значение, достаточно значительное. На плечи нынешней молодежи легло очень много больших проблем – это и война, и восстановление Украины. Но с другой стороны, нынешняя современная молодежь – это люди, которые переживают что-то новое, то, чего не переживали к ней. Например, объединенная община, та, которая сегодня есть, та, которая развивается, которая может проводить фестивали – разве два-три года назад такое было возможно? Разве она возможна была еще несколько лет назад? Все это создано благодаря реформе децентрализации, которую провел президент Петр Порошенко и это надо продолжать, — сказал Александр Бригинец. – Но еще большие новости нас ждут впереди. Мы все хотим, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, тогда наши спонсоры, которые сегодня помогают обществу в целом и фестиваля в частности, станут нашими партнерами. И я убежден, что нынешняя молодежь, мы все вместе через какое-то время станем членами Евросоюза».

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