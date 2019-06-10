Александр Симчишин рассказал, будет ли баллотироваться в Верховную Раду

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин опроверг слухи относительно своего баллотирования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля. Об этом он рассказал сегодня, 10 июня, во время брифинга, сообщает пресс-служба горсовета.

«Было много спекуляций и слухов, что я рассматривал должность городского головы как карьерную ступень, чтобы идти дальше в большую политику. Я чрезвычайно благодарен хмельничанам, что они в 2015 году сделали свой выбор в мою пользу. Мне очень нравится работать на должности городского головы и я не могу предать хмельничан, я понимаю всю ответственность. Если хмельничане доверили мне пять лет возглавлять город и управлять, то я буду работать и дальше», – отметил Александр Сергеевич во время общения с представителями средств массовой информации.

Вместе с тем городской голова подчеркнул, что для города очень важно иметь активного представителя в Верховной Раде, который будет лоббировать интересы жителей. Именно поэтому представитель команды Александра Симчишина будет бороться за мандат народного депутата.

Заявление об участии в выборах Опубликовано Oleksandr Symchyshyn Понедельник, 10 июня 2019 г.

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