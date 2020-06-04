Американские протесты перекинулись на Канаду и Париж. Бездельники воссоединились

Несколько хороших новостей.

1. Судя по количеству видео на интернете про погромы и грабежи — их стало существенно меньше. В НЙ точно.

2. И полиция всё-таки планомерно действует и протестующие явно устали и громил стало меньше.

3. Полиция явно активнее действует и либо добром и уговорами, либо силой, но успокаивает ситуацию. В принципе это ожидаемая реакция для Америки, где в начале 1-3 дня идёт удивление и непонимание, потом 1-3 дня шок и уже потом следует мощная реакция. Мы сейчас на 8м дне от начала.

4. Там, где полиция встаёт на одно колено, не есть попытка просить прощения за что-то или унижение, а солидарность полиции с протестующими в том, что действовать надо по закону и дань памяти по тем, кто погиб. Также это достаточно умный метод разрядить обстановку и не доводить её до драки. Потому не читайте русские источники и враньё на данную тему.

5. Те города, что начали протестовать позже, сейчас входят в фазу таких же погромов, как НЙ начал переживать на 3й день от начала. Смотрим Портленд, Орегон, где всегда народ был буйный, а сейчас тем более решил показать свои силы. Вот там — весело было ночью сегодня.

6. Ждём политические опросы по темам, а как изменилось или не изменилось отношение к политикам. Предстоит весёлое время. Кстати протесты от нас перекинулись на Канаду и уже в Париже народ бурлит. Бездельники всех стран соединяйтесь!