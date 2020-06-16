Армия против Трампа. О чем заговорили в США?

В ноябре 2020 года американская армия придет на помощь демократии и вышвырнет республиканца Дональда Трампа из Белого дома. Именно такую картину будущего 11 июня нарисовал демократ Джо Байден — бывший вице-президент США, соперник действующего президента за главную работу в стране.

По мнению Байдена, это произойдет в том случае, если Трамп откажется признать свое поражение на ноябрьских выборах и заявит, что остается в Белом доме.

В американской правовой системе много всего устаревшего и странного. Например, там вовсе нет закона или правила, согласно которому проигравший выборы президент должен покинуть Белый дом.

Это, конечно, подразумевается. И ранее все этой традиции следовали. Но формально президент может сказать: «А я никуда не поеду», — и остаться! И выкурить его оттуда можно будет только через суд. Видимо, Байден думал именно об этом обстоятельстве, когда выразил надежду на помощь армии в изгнании Трампа из Белого дома.

Но это еще не все. Действующий президент США, как гарант конституции и защитник демократии, имеет полное законное право отменить итоги любых выборов, включая президентские, если посчитает, что они прошли с нарушениями и махинациями. Согласно старинной американской конституции у него есть такое право!

То есть Трамп может на законных основаниях после ноябрьских выборов запросто сказать, например, такое: «Вы знаете, я думаю, что в штатах Джорджия, Флорида и Пенсильвания мой соперник победил нечестно, поэтому там пройдет повторное голосование». И откажется покидать Белый дом.

Любой непредвзятый человек тут возмутится и скажет, что для вывода о мухлеже надо предоставить какие-то доказательства, но: во-первых, по закону — нет, не надо. Достаточно лишь мнения президента. Его же американский народ выбрал; во-вторых, доказательства будут.