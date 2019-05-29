Безопасно ли купаться в Южном Буге

В Хмельницком 1 июня стартует купальный сезон стартует. Качество воды у городского пляжа традиционно проверили в лаборатории, сообщили в городском совете.

Согласно результатов исследований и анализов Государственное учреждение «Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины» определяет, насколько безопасна водоем для отдыхающих.

По информации учреждения на момент открытия купального сезона состояние водоема отвечает санитарным требованиям и не представляет опасности для населения и культурно-бытового водопользования на водных объектах (в том числе и купание).

После официального открытия купального сезона лабораторные исследования воды реки Южный Буг будут проводиться в такой последовательности: микробиологические – 1 раз в 10 дней, санитарно-химические исследования – 1 раз в месяц.

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