Болезненный удар для Трампа

Огромной своей стратегической удачей восприняла Москва появление в Белом доме человека, известного своим крайне скептическим отношением к НАТО и особенно к обязательствам США по 5-й статье Устава этой организации. Он, в частности, был убежден, что «Таллинн — это пригород Санкт-Петербурга, и поэтому он не стоит новой мировой войны».

Примерно 90% американских избирателей уже твердо определились со своим выбором на президентских выборах с преимуществом ~5% в пользу Байдена. Борьба идет за 10% колеблющихся. Трамп рассчитывал продемонстрировать им свою крутость, мобилизовав как Верховный главнокомандующий армию для подавления грабежей и погромов, с которыми не могли или не решались справиться губернаторы-демократы. С политтехнологической точки зрения это был совершенно правильный расчет.

Но 3 и 4 июня к хозяину Белого дома прилетела целая стая черных лебедей. Первым был действующий министр обороны Марк Эспер, который на своей срочно созванной пресс-конференции не только дистанцировался от своего Верховного главнокомандующего в вопросе о возможном использовании армии, но и осудил состоявшийся накануне по приказу Трампа разгон мирной демонстрации у Белого дома.

Затем такое же совместное заявление сделали члены комитета начальников штабов. И, наконец, на следующее утро в журнале «The Atlantic» появилось интервью авторитетнейшего (и не только в военных кругах) Джима Мэтисса под более чем определенным заголовком «JamesMattisDenouncesPresidentTrump, DescribesHimasaThreattotheConstitution».

Такое единодушное публичное несогласие высших военных чинов со своим президентом беспрецедентно в американской истории. (Вспоминается только знаменитое противостояние Макартура и Трумэна во время корейской войны. Но вызов Макартура не был поддержан военным истеблишментом, и национальный герой США был немедленно уволен президентом с поста командующего силами ООН в Корее.)

У Мэтисса и у военной корпорации в целом накопилось много претензий к Трампу. Прежде всего в сфере внешней политики. Это и разрушение системы отношений США с их союзниками, о чем Мэтисс прямо говорил в своем прошении об отставке, и загадочное путинофильство Трампа.

И, конечно, в Пентагоне с большим интересом прочли протоколы кремлевских мудрецов о способности Трампа парализовать на 5 дней американских военных.

Американские военные решили не рисковать и предпочли парализовать на 5 месяцев избирательную кампанию Дональда Трампа. Первый же опрос, проведенный после демарша военных, принес небывалый результат: Байден — 55%; Трамп — 41%.

«Военные против Трампа» — это исключительно болезненный для Трампа электоральный удар. Потому что воздействует он не на давно потерянную для него леволиберальную, а на самую что ни на есть трампистскую традиционно-консервативную аудиторию. Авторитет армии в этой среде огромен.