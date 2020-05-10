Большая война с участием Китая ударит по всем без исключения

«Факт того, что достоянием общественности стали смысловые выдержки из закрытого доклада Института современных международных отношений высшему руководству Китая говорит о том, что готовится мобилизация китайского общества к противодействию внешним угрозам. Одновременно вероятные противники Китая получают сигнал, что Поднебесная осознает глубину охлаждения отношений и прорабатывает набор сценариев будущего противостояния. При этом ощутим посыл, что язык ультиматумов от кого-либо для китайцев не приемлем.

Вооруженная конфронтация между Китаем и США, а в более широком смысле со странами Западного мира выглядит возможной, но всё же – очень рискованной для обеих сторон.

Во-первых, и КНР и США – это две ядерных державы и прямое столкновение между ними выглядит нереалистичным. К тому же, если бы все ограничивалось конвенционной войной, то поскольку США и Китай не имеют общих границ, в нее сразу же были бы втянуты американские союзники в АТР, такие как Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Таиланд и Австралия. Армия Китая рассматривает эти страны как американские плацдармы по периметру своих границ. В перспективе в орбиту конфликта попали бы еще Россия, Индия и Пакистан, т.е. он быстро бы перерос в очередную мировою войну.

Во-вторых, из-за конфликта произошло бы резкое разрушение международных производственных связей. Ведь Китай – это мастерская мира, а значит: от неконтролируемой деглобализации очень быстро пострадали бы страны ЕС, Африки и Латинской Америки. Одним словом, большая война с участием КНР ударит по всем без исключения.

В-третьих, президент США Дональд Трамп на последнем году своего срока и перед выборами ограничен в функционале по использованию вооруженных сил за рубежом, а значит это тоже сдерживающий момент.

По факту противоборство КНР и США будет протекать в ограниченных масштабах, но в многообразных формах.

Вашингтон обеспокоен темпами усиления влияния Китая и реализацией составляющих его глобального проекта «Один пояс, один путь». Значит, будет предпринят комплекс мер для блокирования данного проекта. В частности, будут небезосновательно расти антикитайские настроения и синофобия в странах поставщиках сырья в Китай, особенно это касается африканского региона. Есть риски замораживания правительствами стран Африки, Южной и Юго-Восточной Азии строительства китайских инфраструктурных проектов на их территории, ссылаясь, на то, что китайцы навязали сделки по ним на невыгодных условиях. Вероятны инциденты на морских коммуникациях в Китай, особенно нарастание напряженности в Южно-Китайском море.

В странах Запада борьба с КНР будет протекать в виде протекционистских торговых мер, ограничения доступа китайских компаний к сферам, связанных с чувствительными технологиями, противодействия китайским кибер-атакам и шпионажу. Это всё будет проходить на фоне попыток принуждения Китая к прозрачному расследованию относительно происхождения коронавируса».