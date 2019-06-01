Черный дым на Хмельницким СИЗО – что это было?

Такую картину наблюдали горожане вчера утром. Однако чрезвычайное происшествие отменяется. На территории следственного изолятора прошли обучение. Подобные проводят раз в квартал, говорится в сюжете МТРК Город.

К учениям привлекли группы быстрого реагирования СИЗО и Нацгвардии, а также чрезвычайников. Отрабатывали массовые беспорядки заключенных в режимной зоне.

«В этих занятия осужденные участия не принимали, – подчеркнул заместитель начальника Хмельницкого СИЗО по социально-воспитательной и психологической работе Вадим Остапюк. – Все было проведено силами сотрудников нашего учреждения. Мы увидели, какие есть просчеты, над чем нужно еще работать».

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