Чистят от старой краски и ржавчины: в хмельницком сквере ремонтируют фигуры Мазура

В сквере им. Т. Шевченко продолжается реконструкция странных металлических фигур, созданных скульптором Николаем Мазуром около 30 лет назад из металлолома. Все это время конструкции капитально не ремонтировали, а только ежегодно покрывали краской – то ли автомобильной, то масляной.

Восстановление начали в начале мая. Реставрацию выполняют студенты и мастера высшего профессионального училища №11. Первой ремонтируют самую большую на площадке фигуру «Рыбу-кит». Ее обнесли забором, за которым все это время продолжаются работы.

«Сверху за эти годы образовалось много наслоений. Сейчас мы счищаем краску и выявляем проблемные места на металле, – рассказывает мастер Станислав Вознюк. – Сначала нам казалось, что их не так уж и много. Но потом оказалось: поверхность сильно прогнила. Хотели закончить все побыстрее, но не получается. В частности, из-за дождей».

Следующим этапом станет сварки. Те места, где от ржавчины образовались отверстия, залатают кусками металла. После этого нанесут смесь-грунт, которая обезопасит металл от коррозии и продлит срок эксплуатации. В завершение фигуру покроют автомобильной краской. Она, по мнению мастеров, более вынослива по сравнению с масляной.

«Мы сфотографировали фигуру до того, как счищать краску, – говорит Станислав Вознюк. – И покрасим каждый элемент в те же цвета, чтобы после ремонта скульптура осталась точно такой, какой ее все запомнили» .

Напомним, решение о ремонте фигур Николая Мазура приняли в городском совете. Из бюджета для этого выделили 200 тысяч гривен. В этом году планируют отремонтировать три фигуры. Кроме «Рыбы-кита», скульптуры «Дракон» и «Стрекоза». В прошлом году тоже за бюджетные 100 тысяч гривен восстановили другой произведение Николая Мазура – «Космодром», что в парке им. М. Чекмана.

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