Делегация из Хмельницкой области ознакомилась с работой управленцев Германии

Представители молодежного крыла общественной организации «За конкретные дела» ознакомились с управленческим самоуправлением Германии. В течение четырех дней активные, молодые и перспективные хмельничане проживали в городе Бонн. Они имели возможность увидеть, как работает городская, районная и областная структуры Германии.

«Наш лидер – народный депутат Украины Александр Герега – немало внимания уделяет именно молодежи. Работа с подрастающим поколением – это вклад в развитие государства в целом. Поэтому приняли решение дать возможность молодым представителям Хмельнитчины ознакомиться с работой управленцев Германии. На самом деле, наша делегация состояла как из тех, кто еще не имеет опыта работы в органах государственной власти, так и тех, кто уже занимал довольно важные должности. У нас получались интересные беседы с немцами, в определенных моментах молодые и амбициозные украинцы даже загоняли в угол опытных иностранцев», – отметила помощник народного депутата Украины, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко.

Знакомство началось с районной власти. Приветливый и энергичный глава администрации района Рейниш-Бергиш господин Зантельманн рассказал в целом о работе их управления. Его удивила заинтересованность нашей молодежи в государственном управлении.

«В наших органах власти нет людей, которые моложе 30 лет, наоборот, чем опытней человек, тем больше разбирается в делах. Следовательно, у нас большинство людей – это те, кому уже за 60 лет. Правда, гендерного равенства соблюдаются. Среди местных депутатов есть мужчины и женщины», – отметил господин Зантельман.

60 миллионов евро – именно столько составляет годовой фонд заработных плат государственных служащих в районе. По подсчетам подолян, в месяц они получают не так уж и много – 1200-1500 евро. Относительно распределения средств, все достаточно просто: коммуны (маленькие населенные пункты) имеют свой бюджет, они подчиняются округам, те в свою очередь Ландтаґам. Поэтому и если есть малообеспеченные коммуны, округа принимают их на свои поруки, а если не хватает финансов на неотложные нужды – поднимают налоги. Следовательно, население быстро наполняет бюджет. Сейчас же размышляют над тем, как поднять заработную плату врачам.

«Конечно, для нас, украинцев – это колоссальные деньги, однако жизнь в Германии не слишком дешевое. Даже местные власти не всегда уверена в том, достаточно ли этих средств на месяц. При том, что удивило, наименьшая заработная плата – у медицинского персонала. В общем, если говорить о социальной защите населения, то разницу с Украиной видно невооруженным глазом. При 6-7% безработицы – социальные выплаты и жилье не дают людям чувствовать себя ненужными. Что еще больше удивляет – это нехватка ИТ-персонала. Говорят, этой профессии здесь уделяют мало внимания, поэтому и оплата труда разнится», – отмечает представитель делегации Ирина Сопилко.

Приятно поразил местных и Ландтаґ в Дюссельдорфе – это так называемый Парламент федеральной земли, наша областная администрация вместе с советом. Здесь работает 181 избранник. В Ландтаг на заседание может зайти кто-либо из граждан, однако сначала проходит осмотр и проверку документов и вещей. Просторный зал дает возможность видеть абсолютно каждого депутата, руководителя так называемого министра. Полное доверие и никаких скрытых интересов – то, что дает возможность работать открыто. Больше всего удивила украинцев отсутствие системы голосования: здесь она специфическая.

«Как видите, рабочее место депутата открытое и удобное, здесь размещены столы, визуально абсолютно все равны, а значит с точки зрения психологии – никаких давлений быть не может. На столе каждого местного парламентария есть только микрофон, больше никаких кнопок нет. А голосование у нас проходит иначе: мы имеем три двери из сессионного зала «За», «Против» и «Воздержался», а следовательно, считаем за ногами. Таким образом убедить, что результаты были другими, просто не возможно», – рассказал представитель парламента.

Хмельничане не скрывали удивления, ведь здесь поражала как архитектура, количество избранников, так и способ принятия решения. Депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко имеет опыт работы с системой совета, поэтому заверила:

«Нас на самом деле поражает уровень доверия между избранниками и избирателями. Каждый может внести свои предложения и проследить, однако сама процедура принятия решения – это невероятно интересная вещь. Пока мы тратим тысячи гривен на обустройство рабочих мест депутатов системами голосований, карточками, они голосуют или руками, или ногами. Да, это звучит довольно странно, но работает. Я не уверена, что такая система сможет заработать и у нас в Украине, однако считаю, что это сэкономило бы немного денег на более необходимые вещи для общества».

Интересной и разносторонней стала встреча с представителями одной из крупнейших парламентских групп «Свободная демократическая партия Германии». Господин Лоренц Дойч рассказал украинским коллегам в основном про культуру и общую структуру их организации.

«Конечно, приятно слышать, что в Германии достаточно много внимания уделяют культуре, историческим памятникам. Часть из них финансируется бюджетными средствами, но есть и такие, которые передают в частную собственность на условиях свободного доступа. Уделяя внимание историческому наследию, мы бережем ее для следующих поколений, создаем новые объекты – разница в том, что нам не хватает средств на все и сразу, но уверена, что нам есть над чем работать», – отмечает председатель Летичевского районного совета Алена Хавхун.

В частности, «Свободная демократическая партия», как и политическая партия «За конкретные дела» на Хмельнитчине, имеет свое молодежное направление. Господин Александр охотно рассказал о главных направлениях работы:

«Мы объединили вокруг себя более 3000 представителей молодежи. Ведь мы понимаем, что у разных поколений – разные мышления. Поэтому в дискуссиях, переговорах и во время встреч мы випрацьовуємо то единственное, которое нравится всем. Если же говорить о партийной принадлежности, то молодежное направление – это совсем другая структура, никто из депутатов, партий не может навязывать нам свое видение, или же управлять нами – все на дружеской сотрудничества».

Молодежное направление в Регионе развивается уже более пяти лет. Это и спортивные мероприятия, студенческие проекты развития края, театрализованные и песенные действа. Поэтому делегации из Хмельницкой области тоже было чем удивить представителей Германии.

«Эта поездка стала для нас свежим глотком воздуха. Наша команда, которая путешествовала, еще больше объединилась, у нас появились новые проекты и желание двигаться вперед. Ведь если мы уделяем внимание молодежи всегда, то в Германии это только начинается. Конечно, для себя почерпнули много нового, и нужно было видеть глаза немцев, которые смотрели нашу презентацию. Приятно, что они отметили нашу работу, наш вклад в будущее Украины. Традиционно мы обменялись контактами, чтобы поддерживать связь, также пригласили их представителей к нам в гости, возможно, начнем новые проекты, которые принесут пользу нашей Области и Украине в целом», – отмечает представитель молодежного направления организации «За конкретные дела» Людмила Сидорова.

Юлия Кучер

PR



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