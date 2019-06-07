Депутат из Хмельницкой области оставил свое детище

Виктор Бондарь, депутат Верховной Рады Украины, заявил о своем выходе из партии Возрождения. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук:

“Моей целью последние годы было обновить Возрождения, опираясь на новых для политики, но мощных и опытных людей. Я пытался собрать новых действенных молодых людей и авторитетных депутатов мажоритарщиков со всей Украины. Президентская избирательная компания показала, что проблемы возрождения экономики, промышленности, транспорта, энергетики сейчас не нашли поддержки.

Люди совершенно справедливо в первую очередь желают смены старой политической элиты.

В парламенте в составе нашей группы были депутаты, которых избирали от Ужгорода, Хмельницкого, Харькова, Полтавы, Черкасс, Житомира, Николаева, Одессы, Донецка.

Всегда выступал и пытался проводить политику, которая будет направлена на объединение страны и возрождение экономики всех регионов.

Сегодня мы увидели желание отдельных депутатов и членов партии объединиться с Опозиційнім блоком.

Абсолютное большинство депутатов поддерживают мое мнение и не вошли в состав этого объединения. По сути, произошло объединение политиков и капитала юга и востока страны. Это не мой путь!

Я хочу объединять и строить страну с новыми и молодыми лицами.

Всем спасибо за сотрудничество. Мы сделали много полезного для людей, но в этом предвыборном проекте я не вижу объединения Украины, я лишь вижу региональный проект юго-восточной части Украины. Это больше похоже на возрождение Партии регионов и это точно не мой выбор!

Президентские выборы предоставили мне возможность открыть много новых лиц и сторонников по всей стране. Выборы также показали внутрипартийное нежелание пропускать меня и мою команду в самостоятельное политическое будущее.

Принял решение о выходе из партии Возрождения и сложении полномочий Председателя партии.

Соответствующие документы зарегистрированы в Министерстве юстиции”.

Какими будут следующие шаги нардепа и каким будет его политическое будущее, пока остается неизвестным.

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