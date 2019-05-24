Депутата Хмельницкого областного совета наказали за нарушение закона

Депутата Хмельницької обласної ради покарали за порушення закону

Законодательство предусматривает обязанность лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, открыто отчитываться перед обществом о своих доходах и расходах путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларации.

В случае несоблюдения указанных требований, правоохранительными органами Области, как специально уполномоченными субъектами в сфере противодействия коррупции, принимаются меры для привлечения виновных к установленной Законом ответственности. С начала года с участием прокуроров судами области виновными в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, признаны 95 человек, на которых наложено взыскание в виде штрафа на общую сумму более 87 тыс грн.

Самым распространенным правонарушением является несвоевременное представление должностными лицами е-деклараций и несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Как пример, прокуратурой в суде доказана вина депутата Хмельницкого областного совета в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 2 ст. 172-6 Куоап.

Избранник общины не сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии в связи с приобретением квартиры стоимостью почти 400 тыс грн, а потому нарушил требования Закона Украины «О предотвращении коррупции» относительно финансового контроля.

В связи с этим, постановлением суда на депутата наложено взыскание – штраф в размере 1700 гривен.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS

Share Button

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *