Депутата Хмельницкого областного совета наказали за нарушение закона

Законодательство предусматривает обязанность лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, открыто отчитываться перед обществом о своих доходах и расходах путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларации.

В случае несоблюдения указанных требований, правоохранительными органами Области, как специально уполномоченными субъектами в сфере противодействия коррупции, принимаются меры для привлечения виновных к установленной Законом ответственности. С начала года с участием прокуроров судами области виновными в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, признаны 95 человек, на которых наложено взыскание в виде штрафа на общую сумму более 87 тыс грн.

Самым распространенным правонарушением является несвоевременное представление должностными лицами е-деклараций и несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Как пример, прокуратурой в суде доказана вина депутата Хмельницкого областного совета в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 2 ст. 172-6 Куоап.

Избранник общины не сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии в связи с приобретением квартиры стоимостью почти 400 тыс грн, а потому нарушил требования Закона Украины «О предотвращении коррупции» относительно финансового контроля.

В связи с этим, постановлением суда на депутата наложено взыскание – штраф в размере 1700 гривен.

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