Депутата Хмельницкого облсовета признали виновным в коррупционном нарушении

Депутата Хмельницкого областного совета признан виновным в совершении коррупционного правонарушения. Об этом сообщили в Управлении защиты экономики в Хмельницкой области.

За нарушение норм Закона Украины «О предотвращении коррупции» на депутата составлен административный протокол. Депутат Хмельницкого областного совета приобрел квартиру, стоимость которой превышает 50 прожиточных минимумов и составляет 397 500 гривен.

Согласно части 2 статьи 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции» в случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получения им дохода, приобретение имущества на сумму, которая превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, указанный субъект в десятидневный срок с момента получения дохода или приобретения имущества обязан письменно уведомить об этом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Депутат пренебрег нормами Закона и не сообщил НАЗК о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые возникли в связи с приобретение квартиры. Тем самым совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией.

За нарушение норм антикоррупционного законодательства работниками Управления защиты экономики в Хмельницкой области в отношении депутата Хмельницкого областного совета составлен административный протокол по части 2 статьи 172-6 (Неуведомление или несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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