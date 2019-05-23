Деревья с глазами: в хмельницком музее представят экспериментальную фотовыставку

В музее истории города Хмельницкого (ул. Проскуровская, 30) в пятницу, 24 мая, в 15.00, открывается выставка оригинальных работ фотохудожника из Киева Александра Слипченко под названием «Случайное искусство».

Детство и юность Александра Слипченко прошли на Волыни. Долгое время он работал инженером-конструктором на Хмельницком заводе «Темп». С 1990 до 2010 года принимал участие в исследованиях ионосферы и солнечных затмений как ведущий инженер астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко. Увлекался судномодельним спортом. Принимал участие в составе сборной команды Украины в Чемпионатах мира и Европы, где получал золотые и серебряные медали. Имеет звание мастер спорта Украины международного класса. Энтузиаст самодеятельного туризма. Путешествовал по горам Кавказа, сходил весь Крымский полуостров, сплавлялся на плоту по горным рекам Алтая, обошел с рюкзаком Подолье с его товарами и пещерами, неоднократно восходил на Говерлу.

Фотографией Александр Слипченко увлекается с раннего детства. Фотографирует для удовольствия, а не для заработка.

Фотопроект «Случайное искусство» – очередной эксперимент захваченного творческими поисками фотохудожника. Неожиданные образы удивительных, сказочных существ, подмеченные острым глазом мастера, открываются в естественных изгибах стволов деревьев, закучерявленій коре, срезах старых пней, древесных наростах грибов и мха. Автор приглашает прохожих умерить ходу, остановиться среди повседневной суеты, вглядеться в чудесную книгу природы, которая вдохновляет творить, фантазировать, наслаждаться бытием здесь и сейчас.

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