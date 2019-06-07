Дети из Хмельницкой области вошли в пятерку лучших на всероссийских соревнованиях юных кинологов

12-летняя Дарья Мартынчук и 15-летняя Елена Игнатова из Шепетовки вместе со своими собаками вошли в пятерку лучших команд в категории «Защитная служба».

Уже четвертый раз на Сумщине под патронатом Национальной полиции Украины прошел открытый Чемпионат по многоборью со служебными собаками «Юный кинолог». В течение двух дней 67 кинологических пар из 23 областей Украины демонстрировали навыки своих питомцев в преодолении полосы препятствий, курсу послушания и защитной службе.

Хмельницкую область на соревнованиях представляли две девочки: 12-летняя Дарья Мартынчук вместе с терьером Ксюшей и 15-летняя Елена Игнатова с бранью Асей. Девочки и их четвероногие подруги живут и тренируются в Шепетовке. Занимается с ними тренер Ольга Беляева. Активную помощь и поддержку любительницям собак оказывают кинологи Главного управления Нацполіції в Хмельницкой области.

Приятно, что среди 67 команд девушки показали высокое мастерство и заняли 5-е командное место в категории «Защитная служба». Руководство ГУНП в Хмельницкой области поздравляет юных кинологов с успешным выступлением на чемпионате и желает еще больших достижений в будущем.

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