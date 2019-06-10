Для Хмельницкого покупают 10 троллейбусов: по каким маршрутам они будут курсировать

До конца июня в Хмельницкий доставят первых 2 троллейбусы, которые город покупает в лизинг. Следующая партия транспорта приедет в июле. А уже к октябрю областной центр получит все 10 машин, говорится в сюжете МТРК “Город”.

Половина новых троллейбусов на автономном ходу. Это означает, что двигаться они могут по любой улице, ведь не требуют электропитания.

“Мы планируем запустить первый маршрут, соединив Раковое и Львовское шоссе по улице Толстого, чтобы троллейбус не заезжал на улице Каменецкая, Подольская, Шевченко, и соединял эти районы. Планируем еще один маршрут: улица Красовского, Чорновила и в Раковое, чтобы соединить Дубовое и Раковое. И на перспективу эти троллейбусы, одна единица – точно, в часы пик может отрабатывать Лезнево и Ружичну, туда, где троллейбусы не ездят”, – рассказал городской голова Александр Симчишин.

Активно обновлять троллейбусный парк Хмельницкого начали с 2016 года. За внебюджетные средства уже приобрели 19 новых машин, 4 единицы транспорта, которые собирались отправить на металлолом, капитально отремонтировали.

Сейчас на маршруты удается ежедневно выпускать максимум 78 троллейбусов. Этого мало, город нуждается как минимум еще 30 машин, говорит городской голова.

“Мы с двумя банками работали. Приватбанк предложил чрезвычайно низкую процентную ставку”, – отметил Александр Симчишин.

Обойдутся троллейбусы городскому бюджету в 74 млн грн. Аванс – а это почти 15 млн грн уже перечислили. Если Приватбанк даст добро, по такой же процедуре купят 10 крупногабаритных автобусов.

“Это крупногабаритные низкополые современные автобусы, которые станут следующим этапом. Я думаю, где-то в начале или в середине 2020 года уже увидим их на маршрутах в Хмельницком”, – добавил Александр Симчишин.

Новые троллейбусы приедут в город уже в июне До конца июня в Хмельницкий доставят первых 2 троллейбусы, которые город покупает в лизинг. Следующая партия транспорта приедет в июле. А уже к октябрю областной центр получит все 10 машин. Половина новых троллейбусов на автономном ходу. Это означает, что двигаться они могут по любой улице, ведь не требуют электропитания. В городском совете рассматривают вариант, чтобы совместить троллейбусами микрорайоны Раково и Дубовое. Опубликовано МТРК «Город» Понедельник, 10 июня 2019 г.

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