«Для Путина 2020 год превратился в кошмар. Ему пришлось перенести запланированный на 9 мая парад на Красной площади, посвященный 75-й годовщине победы союзников над нацистской Германией, главную заслугу в которой он намеревался присвоить России.

Парад должен был быть ярким подтверждением того, что Россия под руководством Путина, закрепила за собой позиции супердержавы, которой должен восхищаться и которую должен бояться весь мир. Как и им – в статусе ее неоцененного Генералиссимуса.

Вместо этого Путину пришлось столкнуться с огромной проблемой. Отсрочка парада была вызвана факторами, которые выявили ограниченность и уязвимость как самого Путина, так и России в целом. Встали серьезные вопросы относительно путей разрешения проблем, среди которых – последствия пандемии коронавируса в РФ, а также резкое падение цен на нефть, от продажи которой на протяжении долгого времени зависела российская экономика.

Путин сильно просчитался в решении обоих вопросов, что только усугубило ситуацию. Это очевидно даже для его наибольших сторонников.

Поэтому, даже если парад состоится позже, Путин уже не сможет стоять перед Россией и всем миром со всё тем же самодовольством. Вне всякого сомнения, при таких обстоятельствах под сомнение может ставиться не только целесообразность проведения помпезного самовосхваления, но также собственная роль Путина и его будущее».