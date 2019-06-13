До Хмельницкого пожаловали «коренные» крокодилы Австралии

Выставка плакатов «Старые мастера: выдающиеся австралийские художники, что рисовали на коре» открылась в Хмельницком областном художественном музее 13 июня.

На вернисаж лично посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии в Украине госпожа Мелисса о’рурк. Выставочный проект, инициированный Министерством иностранных дел и торговли Австралии и Национальным музеем Австралии, имеет целью построение межконтинентального диалога через презентацию лучших исторических памятников народного искусства аборигенов. Выставка путешествует музеями и галереями Украины уже два года.

В экспозиции представлены двенадцать плакатов с изображениями уникальных рисунков, созданных на коре деревьев вождями племен Арнемленда течение 1963-1984 годов. Сегодня доля коренного населения в Австралии составляет лишь 5%. Каждый плакат, кроме изображения, содержит биографическую справку о конкретного художника и описание сюжета работы. В племенах Австралии практика такого искусства заключалась не только в изображении традиционных народных промыслов, как то рыбалка или охота, но и была частью обрядово-религиозного культа.

Особенно представленные рисунки будут интересны детям, ведь их «населяют» любимые островные жители: кенгуру, крокодилы, летучие мыши, лисы, обезьяны и даже муравьи.

По словам госпожи Мелиссы о’рурк, этот проект является художественным звеном в создании прочных дипломатических отношений между двумя государствами, через общие черты почитания и сохранения реликвий праотцов.

Ознакомиться с таинственными арт-сокровищами австралийского континента можно до конца июля в Хмельницком областном художественном музее (ул. Проскуровская, 47).

Автор фото – Анатолий Иванов.

Больше о выставке плакатов старых мастеров узнайте из сюжета канала Nagolos TV

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