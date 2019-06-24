Доступные общественные места в Хмельницком для людей с особыми потребностями?

В Хмельницком молодежном центре обсудили доступность маломобильных групп населения к общественным местам. С какими проблемами чаще всего сталкиваются горожане с особыми потребностями? Которые хмельницкие сооружения оборудованы по современным требованиям? А где, наоборот, не все в порядке?

По самым скромным подсчетам, в Хмельницком около 15% горожан, которых можно назвать маломобильными, считает председатель правления ОО «Мир без барьеров» Виктор Кучер. По его мнению, даже в микрорайонах с новостройками далеко не везде учтены потребности людей с инвалидностью.

«Например, микрорайон «Озерная». Там все очень полярно. С одной стороны, через новую плотную застройку и проблем много возникает с доступностью. С другой – эти проблемы часто решаются», – рассказывает Виктор Кучер.

Встреча сопровождалась показом фото, на которых зафиксированы многочисленные местные локации: магазины, кафе, аптеки, медицинские учреждения. На большинстве из них есть пандусы. Но не везде эти пандусы функциональные. Кое-где они напоминают места для экстремальных спусков.

Не самая большая проблема для людей с инвалидностью – общественный транспорт. Особенно малогабаритные микроавтобусы, куда хмельничанам на колясках попасть вообще невозможно из-за нехватки места.

По словам начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства Василия Новичка, переоборудовать здания, построенные в советские времена, для нужд людей с инвалидностью, часто крайне сложно.

«Каждый месяц мы получаем обращения с просьбой оборудовать пандусы в домах советского образца. Там часто ширина лестничной клетки где-то 1 метр 10 сантиметров, и найти место для пандуса просто невозможно. Если говорить о тротуары, о понижении, то эту работу мы продолжаем. Думаю, вскоре передвигаться там на инвалидных колясках будет удобно», – отметил Василий Новичок.

Зато новые сооружения в Хмельницком возводятся уже с учетом доступности для маломобильных групп населения. К примеру, реконструирована площадь Свободы оборудована пандусами и поручнями. По такому же принципу возводится сейчас, по словам Василия Новичка, и площадь Степана Бандеры.

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