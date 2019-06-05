Два микрорайона Шепетовки могут остаться без отопления

В Шепетовке разрушили трубы двух котельных, из-за чего два микрорайона могут остаться без отопления. Об этом сообщается на сайте горсовета.

“Как стало известно в исполкоме, по инициативе ООО «Шепетовка Энергоинвест», 29 мая 2019 было разрушено кирпичную трубу котельной по улице Судилківській, 100. Перед этим разрушили трубу котельной по улице Героев Небесной Сотни, 54”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что имущество после окончательного решения суда должно перейти к коммунальной собственности, однако ООО «Шепетовка Энергоинвест» осуществило акт вандализма, который может привести к тому, что два микрорайоны города останутся без отопления.

Исполнительный комитет Шепетовской городского совета обратился в правоохранительные органы, которые начали расследование и просит неравнодушных шепетовчан, которые могли видеть вандалов, или сняли их на видео присылать материалы на электронную почту городского совета shepinfo@ukr.net

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