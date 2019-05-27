Два памятных знака Симону Петлюре установили на Хмельнитчине

На Хмельнитчине по случаю 140-летия со дня рождения государственного и общественно-политического деятеля, журналиста, Председателя Директории, Главного Атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры установили сразу два памятных знака.

Как сообщается на сайте ОГА, открыли мемориальную доску Симону Петлюре 26 мая на фасаде железнодорожного вокзала станции Шепетовка. После этого на улице Судилківській 5-А был открыт памятный знак где 100 лет назад (20 апреля 1919 года) выступал Симон Петлюра.

После открытия памятного знака, настоятель храма Николая архиепископа Мирлікіївського Чудотворца Православной церкви отец Василий Гетман провел его освящение. Завершилось мероприятие возложением цветов.

Напомним, Симон Петлюра – главный атаман армии Украинской Народной Республики (УНР), председатель Директории УНР. Образ главного атамана УНР в новой украинской истории стал символом борьбы за свободу и независимость Украины. Именно поэтому в течение 70 лет после убийства Симона Петлюры советские спецслужбы не переставали искать у нас в стране следы петлюровщины. Даже сегодня многие, чей разум и душа были искалечены советским тоталитарным режимом, стараются не упоминать имени лидера украинского освободительного движения 1917 — 1921 годов.

У российского читателя, благодаря усилиям советской, а затем и российской пропаганды, сложилось превратное представление о выдающегося украинского государственного деятеля С. В. Петлюры. В угоду партийной идеологии искажались его биография, политические взгляды, место в истории.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS