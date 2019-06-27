Две многоэтажки в Хмельницком – с новым освещением во дворе

Жители еще двух многоэтажек, расположенных на улице Тернопольской, получили новое внешнее освещение двора. На общей придомовой территории домов № 30 и № 32 установили 10 двухмодульных фонарей.

Работы выполняли сотрудники подрядной организации по заказу управления жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, такие же фонари установлены прошлого года во дворе дома № 48 по ул. Каменецкой, в котором находится уникальный памятник-фонтан любимому литературному герою – немецкому барону Мюнхгаузену. Подобным внешним освещением также оснащены придомовые территории дома № 6/5 по ул. Заричанской, домов №№ 9, 9/1, 11, 11/2 на вул. Сковороды, №№ 9/1, 12 ул. Подольской, сообщают в городском совете.

В 2018-м подрядчики обустроили сети наружного освещения и на площадке перед Хмельницким университетом управления и права имени Л. Юзькова (вул. Героев Майдана, 8).

Сейчас начаты работы по обустройству наружного освещения придомовой территории по адресу: ул. Соборная, 43.

По информации отдела по благоустройству города управления жилищно-коммунального хозяйства, в этом году современное освещение появится еще на нескольких придомовых территориях Хмельницкого, а именно: на вул. Казацкой, 61/1, 61/2, Заричанской, 24. В планах также – обустройство наружного освещения пешеходной дорожки на улице Заричанской, от дома № 10/5 к №14/5.

Еще один реализованный в прошлом году проект – на части улиц Бандеры и Каменецкой работники КП «Горсвет» заменили натриевые светильники на LED светильники с функцией димування или астродимер. Светильники автоматически после полуночи уменьшают мощность освещения почти на треть. Это также уменьшает использование энергии и способствует экономии бюджетных средств.

Следующим объектом капитального ремонта наружного освещения будет улица Подольская, на отрезке от ул. Каменецкой к Свободе. Впоследствии будет обновлено освещение и на улице Свободы, от Заречанской до проспекта Мира. Сейчас этот проект проходит экспертизу.

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