Дунаєвчани могут проголосовать за бюджет в терминалах самообслуживания

До 31 мая 2019 года жители Дунаевецкой городской объединенной территориальной общины Хмельницкой области могут проголосовать за проекты Общественного бюджета. Каждый горожанин, достигший 16 лет, может поддержать проекты, которые касаются самых различных сфер жизни общества. Всего на рассмотрение жителей города представлено 37 проектов. Общий бюджет – 968 тысяч гривен.

Инновацией от Приватбанка стала возможность для всех дунаєвчан проголосовать за проекты общественного бюджета через терминалы самообслуживания Приватбанка.

Также клиенты банка могут поддержать проект, не вставая из-за компьютера. Для этого необходимо перейти по ссылке dunaevtsi-otg-budget.e-dem.in.ua. Зайти в раздел “Поддержать проект” – выбрать проект, за который хотите проголосовать, нажать кнопку “Поддержать” и выбрать метод регистрации – BankID ПриватБанк.

Голосование состоится с помощью банковского ID, который используется при входе в Приват24. Это удобно, потому что не надо загружать фотокопии паспорта, – система сама подтягивает всю информацию о вас и подтверждает, что вы реальный житель ОТГ. Если вы предприниматель, можно проголосовать с помощью личной электронной подписи.

Идея распределения общественного бюджета берет свое начало в 1989 году в Порту-Алегри. С тех пор механизм открытого голосования работает в более чем 1 500 городах мира.

Общественный бюджет города дает возможность каждому жителю участвовать в распределении средств местного бюджета через создание проектов для улучшения города и голосования за них.

Сейчас к сервису подключено более 70 городов и объединенных территориальных общин из разных уголков Украины.

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