Эксперты: На должность премьер-министра больше всего подходит…

Парламентские выборы, которые состоятся 21 июля, завершат перезагрузку центральной власти в Украине. Нынешняя Верховная Рада не захотела сотрудничать с новым Президентом, потому Зеленский распустил ее досрочно. Кто станет союзником главы государства в новом парламенте? Этим вопросом задаются ведущие политические аналитики.

Социологические опросы свидетельствуют: 21 июля в парламент проходят только старожилы украинской политики (ВО «Батькивщина», БПП «Солидарность» и «Оппозиционная платформа») и один новичок – президентская партия «Слуга народа». «Голос» Вакарчука – под большим вопросом.

А причина этого – высокий проходной барьер, который сейчас составляет 5 процентов. Зеленский предлагал его уменьшить до 3 процентов: так Президент уничтожил бы коррупционную «мажоритарку», а его «Слуга» провел бы больше депутатов в Раду.

Но парламентское большинство, что сложилась во времена Петра Порошенко, уперлась и не захотела менять избирательное законодательство. Это и стало одной из причин, по которой Зеленский распустил Верховную Раду.

Инициативу нового главы государства поддержала только фракция «Батькивщина». Похоже, эта политсила и станет главным коалиционным партнером «Слуги народа», а лидер «Батькивщины» Тимошенко – премьер-министром.

«Получается так, что Президент – от «Слуги народа», председателем Верховной Рады, вероятно, будет также представитель «Слуги народа», а премьер-министром, как не крути, – представитель «Батькивщины». Речь идет о лидере партии Юлию Тимошенко», – говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев и добавляет: «Тимошенко – профессиональный и опытный политик высокого уровня, которого нынче не имеет команда действующего Президента».

По прогнозу политолога, поддержка ВО «Батькивщина» на парламентских выборах возрастет, зато рейтинг БПП «Солидарность» снизится за счет оттока голосов к партии Вакарчука.

«На западноукраинском и центральноукраинском электоральном поле будет продвигаться партия «Батькивщина», – уточнил Карасев.

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко также считает, что сейчас наиболее эффективным премьер-министром может быть Тимошенко, ведь она имеет необходимый опыт решения кризисных ситуаций в стране.

Эксперт отмечает, что, назначив лидера «Батькивщины» главой правительства, Зеленский и выполнит свои предвыборные обещания, в частности снижения цены на газ для населения, и решит крайне насущные государственные вопросы, как проведение переговоров с МВФ или назначения должностных лиц исполнительной власти.

«Вот была бы большая политика, а не остроумные анекдоты», – сыронизировал Небоженко и добавил: «Сейчас важно продемонстрировать, что власть в Украине не просела, не обвалилась, не произошло остановок».

Директор корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко отметил, что команда «Батькивщины» больше ориентируется на защиту интересов граждан, а поэтому могут быть некоторые расхождения с либеральным «Слугой народа».

«Мы видим, что те шаги, которые действительно вызывают сомнения, сразу подвергаются критике, а где новый Президент прав – его поддерживают», – отметил эксперт.

Матвиенко, видимо, имел в виду предложение Зеленского относительно референдума о мире с Россией, которую резко раскритиковала Тимошенко.

В то же время лидер «Батькивщины» передала главе Администрации Президента проекты конкретных нормативных документов, подписав которые, Зеленский вдвое снизит цену на газ для населения, чем добавит себе популярности.

Такую позицию Юлии Владимировны Матвиенко назвал «вполне конструктивной и деловой относительно действующего Президента».

Остается дождаться, на какую позицию после парламентских выборов окончательно станет Президент Зеленский – популизма или реальной защиты интересов государства и ее граждан.

Александр БОНДАРЬ

PR



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