Где в Хмельницком будут принимать опасные отходы

В Хмельницком курсирует екобус, в который жители города могут сдать опасные отходы. Как напоминают в городском совете, работает екобус с 9.00 до 19.00.

Екобус принимает от населения:

– батарейки и аккумуляторы;

– люминесцентные лампы;

– термометры и ртутьсодержащие материалы;

– краски, клеи, растворители с тарой;

– отработанные фильтры;

– электрическое и электронное оборудование;

– моющие средства, бытовую химию (с тарой);

– испорченные медикаменты.

Следите за графиком приема в своем микрорайоне.

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