Где в Хмельницком будут принимать опасные отходы

В Хмельницком курсирует екобус, в который жители города могут сдать опасные отходы. Как напоминают в городском совете, работает екобус с 9.00 до 19.00.
Екобус принимает от населения:
– батарейки и аккумуляторы;
– люминесцентные лампы;
– термометры и ртутьсодержащие материалы;
– краски, клеи, растворители с тарой;
– отработанные фильтры;
– электрическое и электронное оборудование;
– моющие средства, бытовую химию (с тарой);
– испорченные медикаменты.
Следите за графиком приема в своем микрорайоне.
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